Peruanos en el mundo







Colo Colo vs. U. Católica: Gabriel Costa no pudo ante Dituro y se perdió el 1-0 [VIDEO] En el Colo Colo vs. U. Católica, por las semifinales de la Copa Chile, el peruano Gabriel Costa desperdició una chance clarísima para abrir el marcador. El arquero Matías Dituro respondió muy bien