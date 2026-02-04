Colonia confía en Felipe Chávez y quiere trazar su camino en la Bundesliga

El fichaje de Felipe Chávez por el Colonia sigue generando buenas sensaciones en Alemania. Esta vez fue el propio director deportivo del club, Thomas Kessler, quien destacó públicamente las condiciones del mediocampista peruano y la proyección que esperan construir con él dentro de la institución.

“Estamos encantados de convencer a Felipe de nuestra perspectiva deportiva. Tiene un perfil muy interesante, ha evolucionado mucho en el Bayern y posee un talento futbolístico excepcional”, señaló Kessler, en referencia al crecimiento que tuvo Chávez durante su etapa formativa en el Bayern Múnich.

El directivo fue más allá y explicó por qué el club apostó por el volante nacional como una pieza a futuro en su proyecto deportivo. “Con las cualidades que ha adquirido en ataque, hemos añadido más variedad a nuestro mediocampo. Estamos convencidos de que podemos brindarle las condiciones adecuadas para que saque lo mejor de sí mismo y continúe su desarrollo”, sostuvo.

En línea con lo que ya se había comentado cuando se hizo oficial su llegada, Kessler dejó claro que el objetivo es llevarlo progresivamente al más alto nivel. “La meta es llevarlo, paso a paso, al nivel de la Bundesliga y sentar las bases para que pueda consolidarse ahí de forma consistente”, remarcó.

El contexto no podría ser más motivador para el peruano. Colonia se prepara para un duro duelo este domingo 8 de enero frente al RB Leipzig por la fecha 21 del torneo alemán, encuentro en el que incluso Felipe Chávez podría tener sus primeros minutos oficiales.