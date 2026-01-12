Felipe Chavez debutó con buen pie en la Bundesliga. (FOTO: SVEN HOPPE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)
Felipe Chavez debutó con buen pie en la Bundesliga. (FOTO: SVEN HOPPE / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP)
Redacción EC
La Federación Peruana de Fútbol (FPF) destacó el debut de en la Bundesliga vistiendo la camiseta del Bayern Munich, tal como en su momento lo hicieron y .

“Con solo 18 años, Felipe Chávez comienza a escribir su propio camino en el Bayern Múnich, el club donde Claudio Pizarro y Paolo Guerrero dejaron huella”, posteó la FPF en sus redes sociales.

Felipe Chávez debutó en la goleada el por 8-1 contra el Wolfsburgo, ingresando en la parte final de la etapa complementaria y mostrando buena adaptación al equipo.

El peruano cumplió con las indicaciones del técnico Vincent Kompany quien quedó conforme con su participación.

‘Pippo’ intentó posicionarse en zona de ataque y ser una opción más de pase durante el juego y aunque no tuvo ocasiones de gol, se le notó bastante cómodo en el equipo.

En la próxima fecha, Bayern enfrentará a Colonia el 14 de enero. Chávez aguarda entrar entre los convocados.

