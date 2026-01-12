La Federación Peruana de Fútbol (FPF) destacó el debut de Felipe Chávez en la Bundesliga vistiendo la camiseta del Bayern Munich, tal como en su momento lo hicieron Claudio Pizarro y Paolo Guerrero.

“Con solo 18 años, Felipe Chávez comienza a escribir su propio camino en el Bayern Múnich, el club donde Claudio Pizarro y Paolo Guerrero dejaron huella”, posteó la FPF en sus redes sociales.

Felipe Chávez debutó en la goleada el Bayern Munich por 8-1 contra el Wolfsburgo, ingresando en la parte final de la etapa complementaria y mostrando buena adaptación al equipo.

𝗜𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 🇵🇪🇩🇪



Con solo 18 años, Felipe Chávez comienza a escribir su propio camino en el Bayern Múnich, el club donde Claudio Pizarro y Paolo Guerrero dejaron huella.#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/QucW7b2FAN — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 11, 2026

El peruano cumplió con las indicaciones del técnico Vincent Kompany quien quedó conforme con su participación.

‘Pippo’ intentó posicionarse en zona de ataque y ser una opción más de pase durante el juego y aunque no tuvo ocasiones de gol, se le notó bastante cómodo en el equipo.

En la próxima fecha, Bayern enfrentará a Colonia el 14 de enero. Chávez aguarda entrar entre los convocados.