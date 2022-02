El futbolista Andy Polo, quien militó en la MLS de Estados Unidos en los últimos años, fue denunciado por su expareja, Génessis Alarcón, por maltrato físico. La situación viene siendo investigada y el deportista decidió emitir un comunicado, expresando su versión sobre las acusaciones que recibió.

Según indicó el integrante de la selección peruana, las “denuncias son infundadas y obedecen a una estrategia de la madre de mis menores hijos para exigir el 60 % de los ingresos que percibo como jugador de fútbol en EE. UU. Es importante resaltar que el programa de espectáculos no ha tratado de comunicarse con mi persona, a efectos de, como mínimo, corroborar los hechos preguntándome sobre mi versión, afectando irreparablemente mi imagen y mi nombre”.

De la misma forma, Andy Polo desestimó el abandonó de hogar, indicando que llegó al Perú el 14 de diciembre del 2021 en compañía de sus hijos y su expareja y alquiló un departamento en Miraflores para que ellos se instalen. “Por decisión propia de la señora, se retiró, llevándose a mis hijos, y se alojó en la casa de su abuela, retirando todas sus pertenencias y víveres dejando algunas prendas y zapatillas de mis menores”, detalló el volante.

Andy Polo envió comunicado refiriéndose a la denuncia de agresión de su expareja. (Foto: Difusión)

Por otro lado, el futbolista manifestó que “hace aproximadamente tres años no mantengo relación conyugal con la madre de mis hijos, habiéndome mudado de manera consensuada a otro domicilio en el mismo estado de EE. UU.”.

“Afirmó que ha descubierto una reciente infidelidad, cuando en realidad no vivimos juntos y ella tiene pleno conocimiento de mi nueva relación sentimental, a tal punto que ellas han tenido conversaciones. Es importante señalar que desde el mes de junio del 2021 he tratado de ponerme de acuerdo respecto a las condiciones de nuestro divorcio, el régimen de visitas a nuestros hijos y la cobertura de todas las necesidades de ellos, no habiendo sido posible llegar a un acuerdo por las altas pretensiones económicas que exceden largamente a las necesidades de mis menores hijos, siendo yo el responsable al 100 % económicamente”, agregó.

