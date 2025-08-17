Emelec venció 1-0 a Técnico Universitario por la fecha 25 de la LigaPro de Ecuador, este domingo 17 de agosto. Alfonso Barco arrancó de titular y Christian Cueva tuvo acción a partir del 61′
MIRA | Erick Noriega: la historia detrás de su partida a Gremio, cómo se triplicará su salario y el Sub 23 que Gorosito ya preparó para reemplazarlo
El ‘Bombillo’, de esta manera, se posiciona en la novena posición con 35 puntos, a solo tres puntos de Libertad FC (4°).
La dupla peruana sigue marcando la diferencia en la liga ecuatoriana y ganándose el cariño de la hinchada de un histórico.
