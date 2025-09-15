Emelec sufrió la derrota más dolorosa de la temporada en el ‘Clásico del Astillero’ por 4-0 ante Barcelona S.C. con la presencia de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco.
Ambos iniciaron acciones como titulares, pero por decisión del entrenador Guillermo Duró fueron sustitudos.
Los goles de la visita tuvieron como protagonistas a Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Braian Oyola.
“Todo plan se cae a los tres minutos de juego, Barcelona fue contundente y efectivo, les salió todo a ellos”, dijo Duró en declaraciones a la prensa.
“El análisis que hicimos era tratar de tener la pelota y buscar atacar a los tres cinco, pero ellos retrocedieron y contragolpearon, les salió el partido perfecto. Hay que levantar rápido, darle vuelta a la página y darle ánimo a la gente”, añadió el estratega argentino.
RESUMEN Y GOLES
Con horario por confirmar, Emelec volverá a jugar el próximo domingo 21 de setiembre ante El Nacional.
