Emelec sufrió la derrota más dolorosa de la temporada en el ‘Clásico del Astillero’ por 4-0 ante Barcelona S.C. con la presencia de los peruanos Christian Cueva y Alfonso Barco.

Ambos iniciaron acciones como titulares, pero por decisión del entrenador Guillermo Duró fueron sustitudos.

Los goles de la visita tuvieron como protagonistas a Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Braian Oyola.

“Todo plan se cae a los tres minutos de juego, Barcelona fue contundente y efectivo, les salió todo a ellos”, dijo Duró en declaraciones a la prensa.

“El análisis que hicimos era tratar de tener la pelota y buscar atacar a los tres cinco, pero ellos retrocedieron y contragolpearon, les salió el partido perfecto. Hay que levantar rápido, darle vuelta a la página y darle ánimo a la gente”, añadió el estratega argentino.

RESUMEN Y GOLES

Con horario por confirmar, Emelec volverá a jugar el próximo domingo 21 de setiembre ante El Nacional.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.