El atacante peruano participó en la jugada del único gol del encuentro, pero la derrota 0-2 en la ida los dejó fuera del torneo.
Redacción EC
Redacción EC

El Riga FC, con el peruano como titular, quedó eliminado de la , pese a ganar 1-0 a Sparta Praga en el encuentro de vuelta.

Este resultado fue insuficiente, pues el equipo de República Checa se impuso 2-0 en el partido de ida.

Grimaldo tuvo participación en el único gol del partido, tars intentar un remate desde fuera del áera y generar con el mismo un rebote a favor, que finalmente convirtió en gol Iago Siqueira.

Tras largo tiempo de ausencia en Videna, Grimaldo, con importante continuidad en su club, fue convocado nuevamente a la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminará su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

