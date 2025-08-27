El Riga FC, con el peruano Joao Grimaldo como titular, quedó eliminado de la Conference League, pese a ganar 1-0 a Sparta Praga en el encuentro de vuelta.

Este resultado fue insuficiente, pues el equipo de República Checa se impuso 2-0 en el partido de ida.

Grimaldo tuvo participación en el único gol del partido, tars intentar un remate desde fuera del áera y generar con el mismo un rebote a favor, que finalmente convirtió en gol Iago Siqueira.

Tras largo tiempo de ausencia en Videna, Grimaldo, con importante continuidad en su club, fue convocado nuevamente a la selección peruana para el cierre de las Eliminatorias.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminará su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.