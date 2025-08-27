El futbolista ítalo peruano Gianluca Lapadula parece tener los días contados en el Spezia, luego de que llamativamente no fuera considerado en la lista de convocados para el debut ante Carrarese Calcio por la Serie B de Italia.

En condición de locales, los dirigidos por Luca D’Angelo cayeron 2-0 con doblete del argentino Nicolás Schiavi.

Ante la consulta de la prensa, por la ausencia de Lapadula, el entrenador Luca D’Angelo no tuvo reparos en contar que ‘El Bambino’ se encuentra en condiciones de jugar, pero no estaría en sus planes para la presente temporada.

“Lapadula está bien, aunque no tenga los minutos necesarios para jugar los 90 minutos. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y por eso prefiero no tenerlo en el banco de suplentes”, dijo a la prensa.

Cabe precisar que su falta de minutos lo alejó de la última convocatoria de Óscar Ibáñez para la fecha doble final de Eliminatorias.

Con su ausencia en Videna, sumada a la de Paolo Guerrero y Álex Valera, Luis Ramos tiene grandes chances de ser titular en el equipo de todos.

