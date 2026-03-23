Las oportunidades se aprovechan y hay que disfrutarlas. Por eso, José Segura, delantero peruano que juega en las menores de Orlando City, sorprendió al aparecer en el entrenamiento de la Selección Colombia, en la previa del partido amistoso ante Croacia.

El atacante nacional fue invitado con la Sub 19 de Orlando City como sparring del seleccionado ‘cafetero’. Y, como no podía ser de otra forma, se tomó la foto con Luis Díaz, estrella del equipo que dirige Néstor Lorenzo.

🤯🇵🇪🇨🇴 El delantero peruano JOSÉ SEGURA fue INVITADO a entrenar con la SELECCIÓN COLOMBIANA en su estadía en Orlando.



Estuvo al lado de LUCHO DÍAZ entre otras figuras de la Selección Cafetera como David Ospina, Davinson Sánchezy Johan Mojica. 🔥



Un increíble momento para el 9… pic.twitter.com/ohxgTgaolU — César Mosquera🎙️ (@cesarmosquera__) March 23, 2026

En las imágenes se puede ver a Segura al lado de Díaz, tras una jornada de entrenamientos en Orlando, sede elegida por Colombia para establecerse antes del duelo contra Croacia.

Asimismo, Segura apareció junto a otras figuras como David Ospina, Davinson Sánchez y Johan Mojica. Como se sabe, el delantero peruano quiere ganarse un espacio en el primer equipo de Orlando City y aguarda su oportunidad.

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