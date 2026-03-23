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Con Luis Díaz: Peruano José Segura fue invitado a entrenar con la Selección Colombia. (Foto: @cesarmosquera__)
Con Luis Díaz: Peruano José Segura fue invitado a entrenar con la Selección Colombia. (Foto: @cesarmosquera__)
Por Redacción EC

Las oportunidades se aprovechan y hay que disfrutarlas. Por eso, José Segura, delantero peruano que juega en las menores de Orlando City, sorprendió al aparecer en el entrenamiento de la Selección Colombia, en la previa del partido amistoso ante Croacia.

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