Apodos de peruanos que jugaron en el fútbol extranjero.
Piero Quispe continuará su carrera en el exterior en el Sydney FC de la A-League de Australia, y fue presentado como ‘The Inca Price’, generando una importante expectativa en ese país.
Un apelativo bastante particular, que se suma a varios otros que fueron atribuidos a futbolistas peruanos a lo largo de la historia cuando les tocó emigrar.
Sin duda, entre los más llamativos figuran ‘El Bombardero de los Andes’ a Claudio Pizarro; ‘El Depredador’ a Paolo Guerrero; ‘El Maestrito’ a Nolberto Solano, entre otros.
“Estoy muy orgulloso de unirme al Sydney FC, el club más exitoso de Australia. Mi sueño es ganar más campeonatos y hacer historia aquí, tal como lo hice en Perú”, dijo el jugador de 24 años.
Cabe precisar que Quispe llega en calidad de préstamo por una temporada y, de no extenderse el vínculo, regresará a cumplir su contrato en México.
