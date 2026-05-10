Oliver Sonne vivió uno de los momentos más inesperados en el duelo entre Slavia Praga y Sparta Praga por el clásico de República Checa. Cerca del fin del duelo, los hinchas del conjunto local decidieron invadir el campo para celebrar la victoria (3-2) y el campeonato con tres fechas de antelación.

No obstante, esta acción de los fanáticos fue suficiente para que el árbitro decretara la suspensión del partido.

El campo de Fortuna Arena se convirtió en una zona completamente insegura para los futbolistas, quienes se tuvieron que poner a resguardo.

Cuando la situación se calmó, los jugadores de Sparta Praga se negó a salir al terreno de juego temerosos por su seguridad.