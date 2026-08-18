Felipe Chávez tiene una nueva oportunidad para sumar minutos con el primer equipo del Bayern Munich. El volante peruano es titular ante FC Heidenheim (empezó 11:00 a.m.), en el último partido de pretemporada del conjunto bávar en la Voith-Arena.
Felipe Chávez tiene una nueva oportunidad para sumar minutos con el primer equipo del Bayern Munich. El volante peruano es titular ante FC Heidenheim (empezó 11:00 a.m.), en el último partido de pretemporada del conjunto bávar en la Voith-Arena.
Chávez se posiciona como doble pivote junto a Bara Sapoko Ndiaye, por lo que tendrá la posibilidad de desempeñarse en una posición más retrasada del mediocampo. Precisamente, sumar minutos con el plantel principal era uno de los objetivos que buscaba el futbolista después de haber estado a préstamo en el Colonia, también de la Bundesliga.
El partido ante Heidenheim representa una oportunidad importante para que el peruano se gane la confianza del técnico Vincent Kompany de cara al inicio de la temporada. De no conseguir consolidarse en el Bayern, Chávez también deberá evaluar la posibilidad de encontrar un nuevo destino donde pueda tener mayor protagonismo.
Unsere Startelf für das letzte Testspiel vor Saisonbeginn. 👊 pic.twitter.com/VVImOYJSK7— FC Bayern München (@FCBayern) August 18, 2026
El volante, además, tiene otro objetivo en el horizonte: ganarse un lugar en la selección peruana. Chávez espera que su rendimiento en Alemania le permita ser considerado por Mano Menezes para los amistosos de septiembre, en los que la Bicolor enfrentará a Estados Unidos el sábado 26 y a México el martes 29.
Por ello, el amistoso ante Heidenheim servirá como una prueba importante para Chávez en dos frentes: convencer a Kompany de que puede tener un espacio en el primer equipo del Bayern y demostrar que está preparado para ser una alternativa en la selección. El peruano tendrá 90 minutos, o los que determine el técnico, para dar un nuevo paso en ambos objetivos.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.