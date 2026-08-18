¿Convencerá a Kompany? Felipe Chávez es titular con Bayern Munich en amistoso ante Heidenheim. (Foto: AFP)
¿Convencerá a Kompany? Felipe Chávez es titular con Bayern Munich en amistoso ante Heidenheim. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Felipe Chávez tiene una nueva oportunidad para sumar minutos con el primer equipo del Bayern Munich. El volante peruano es titular ante FC Heidenheim (empezó 11:00 a.m.), en el último partido de pretemporada del conjunto bávar en la Voith-Arena.

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