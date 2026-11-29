Corinthians y Gremio se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Neo Química Arena, desde las 4:30 p. m. (hora peruana), por la fecha 37 del Brasileirao 2026. El equipo de Erick Noriega afronta un compromiso decisivo en su lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso. Con 41 puntos en la clasificación, el conjunto de Porto Alegre necesita sumar de a tres y no tiene margen de error en la recta final del campeonato. Por su parte, el cuadro de Carrillo, también con el mismo puntaje, luchan por lo mismo. A continuación, conoce los horarios y canales de televisión para ver Corinthians vs. Santos EN VIVO y EN DIRECTO.

Corinthians vs Gremio EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por la fecha 37 del Brasileirao 2026. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Corinthians vs. Gremio EN VIVO HOY?

El partido por la fecha 37 del Brasileirao 2026 se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 4:30 p. m. (hora peruana), en el Neo Química Arena de Sao Paulo. Estos son los horarios para otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 4:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5:30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 6:30 p. m.

¿Dónde ver Corinthians vs. Gremio EN VIVO HOY?

El encuentro entre Gremio y Santos será transmitido en Perú a través de L1 Play y Fanatiz, plataformas que ofrecerán la cobertura del compromiso por el Brasileirao.

En Brasil, los aficionados podrán seguir el partido por Premiere y Globoplay. Mientras que en Ecuador, la transmisión estará a cargo de Canal del Fútbol.

¿Cómo llegan Corinthians vs. Gremio?

Corinthians y Grêmio disputarán este domingo un encuentro decisivo en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño, que puede dejar a uno de los dos históricos clubes al borde del descenso.

Ambos equipos llegan igualados con 41 puntos y conscientes de que una victoria representaría un paso decisivo hacia la salvación.

Corinthians parte con ventaja, pues ocupa la decimoquinta posición en la clasificación por diferencia de goles. Grêmio, en cambio, está un puesto por debajo, justo al borde de la zona de descenso.

Los dirigidos por el neerlandés Clarence Seedorf podrían asegurar matemáticamente su permanencia este mismo fin de semana si vence a Grêmio en casa y si Internacional y Mirassol, ya en la zona de descenso, pierdan sus respectivos encuentros frente a Athletico Paranaense y Bragantino, ambos entre los diez primeros.