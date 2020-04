En México, la Secretaría de Salud estima que en ese país habría más de 26 mil personas infectadas con el COVID-19. No obstante, las cifras oficiales por el momento son estas: 3181 contagiadas y 174 fallecidos. A pesar de esa dura realidad, algunos equipos en México ya están considerando retornar a los entrenamientos.

Uno de ellos es el León, escuadra donde juega nuestro compatriota Pedro Aquino. Fue su compañero Ángel Mena quien dio a conocer los planes de los ‘felinos’. El delantero ecuatoriano afirmó que ya iniciaron las conversaciones para regresar a las prácticas a más tardar la próxima semana.

“Sí, hace unos días tuve una conversación y posiblemente (el entrenamiento) sea dividido, o sea por grupos. Si bien es cierto que el tema de la salud es importante, hay que tomar todas las precauciones para que no haya inconvenientes, pero he repetido en varias ocasiones que no es lo mismo que cada uno estemos entrenando por nuestra cuenta, es un poco complicado”, expresó el atacante en entrevista con W RADIO.

“En las conversaciones que tuvimos quedamos que en unos días o una semana se va a tratar de empezar a retomar los entrenamientos”, añadió el ecuatoriano.

¿Cruz Azul campeón?

En otro momento de la charla, consultado sobre la posibilidad de que se declare campeón a Cruz Azul en caso no se reanude el Torneo Clausura, Ángel Mena expresó. “Lo que pasa que Cruz Azul está en primer lugar y tiene su mérito, pero obviamente también hay equipos que están cerca. Sería muy difícil para nosotros que estamos en segundo lugar asimilar una situación así”, finalizó.

