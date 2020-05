Su sueño siempre fue ser futbolista, era feliz jugando en casa o en el barrio con los amigos. La vida le permitió desarrollarse en el Real Madrid Castilla y ser parte de un selecto grupo de chicos que iba en busca de llegar al primer equipo. La opción de integrar la selección peruana lo tomó por sorpresa, su madre tenía la nacionalidad y Juan José Oré lo pidió para un Sudamericano Sub 17. Años después, Daniel Ahmed lo convocó para el Sub 20 del 2013, torneo en el que tuvo una destacada actuación. Además, fue parte de la selección mayor en el proceso eliminatorio encabezado por Sergio Markarián, aunque sin mucho éxito. Hablamos de Cristian Benavente, quien cumple 26 años este 19 de mayo y detrás de él hay algunos detalles que pocos recuerdan o no lo sabían.

Todos lo conocen como ‘Chaval’, un sobrenombre acorde con su nacionalidad española. Sin embargo, Cristian tiene una gran identificación con el país de su madre. Le encanta venir al Perú e incluso no descarta la opción de vivir acá algunos meses. Con una deuda pendiente en la selección mayor, el hispano-peruano se caracteriza por ser perseverante en todos los aspectos. Asimismo, Benavente tiene gustos particulares que escapan del fútbol o momentos que no se recuerdan a menudo.

PASIÓN POR LA NBA

El ‘Chaval’ se considera un apasionado de la NBA. En entrevistas ha declarado que sigue todos los partidos y no le importa el cambio horario con tal de no perdérselos. Si bien es cierto, no ha pensado dedicarse a este deporte, lo sigue a toda costa. Es fan de Los Angeles Lakers y, aunque no pasen un buen momento, en enero sufrió un golpe emocional tras la noticia de la muerte de Kobe Bryant en un accidente aéreo.

Como una especie de cábala, Benavente declaró que el dorsal que usa en la selección peruana está inspirado en el astro de Los Lakers, Kobe Bryant que portaba el número 24. “Uno de mis mayores ídolos del mundo del deporte al que le pude rendir un pequeño homenaje al jugar con el mismo dorsal que lo hacía él. Descansa en paz Kobe Bryant”, expresó el Chaval en su cuenta de Instagram.

Hoy en día, en esta etapa de confinamiento social, declaró en una entrevista en vivo con Eddie Fleischman que ve series, y entre sus favoritas está “The Last Dance” que narra la vida de Michael Jordan y su pasado en la NBA. El básquet es una verdadera pasión para Cristian.

EMPRESARIO HOTELERO

El fútbol es un deporte efímero y Benavente lo sabe. De acuerdo a la crianza que llevó desde pequeño, se puede ver en él a una persona con los pies sobre la tierra y que sabe aprovechar los beneficios económicos que da el deporte el deporte rey. Es por eso que junto a su hermana Sonali decidió incursionar en el rubro hotelero.

Cristian y su hermana melliza han decido emprender un negocio propio que les permita asegurar el futuro próximo. Son dueños de la empresa Eleven Host, que se encarga de la gestión de apartamentos turísticos que no tiene como objetivo “crecer desenfrenadamente ni ser la gestora con más apartamentos de Madrid o cualquier país o región”, sino buscar la satisfacción de sus clientes.

Esta idea nace debido a la carrera de su hermana, quien se dedica al turismo. “Todo nació porque mi hermana estudió turismo y teníamos ganas de hacer algo entre nosotros. Así surgió la idea de incursionar en los alquileres turísticos, que era el boom con Airbnb o Booking, empresas con las que ahora trabajamos, y hasta ahora va todo bien. Ya vamos a cumplir un año”, contó.

Eso sí, por la pandemia del coronavirus han tenido su primer obstáculo e intentan sobrellevarlo con algunos cambios. “Con todo esto del coronavirus, la empresa se ha enfocado a alquileres de larga estancia, más corporativos, y brindándole ayuda al sector sanitario y de alimentación. Hay mucha gente que está yendo a ayudar y a nosotros nos toca ayudar también”, reveló el volante.

AMOR POR EL PERÚ

Cristian nació y creció en Alcalá de Henares, en la capital española, donde su amor por el fútbol fue creciendo con él. Esa sensación de libertad al estar en el campo de juego es lo que lo llevó a seguir ese camino. Desde pequeño se sintió identificado con el estilo de juego peruano que era famoso en España y siempre escuchó hablar de Teófilo Cubillas. Su madre Magalí Bristol fue un eje fundamental en esta elección que lo mantuvo ligado al deporte, ya que ella fue parte de la selección de vóley. Pero ese último empuje se lo dio su abuela.

El calor del público significó el último envión y las arengas al escuchar su convocatoria por primera vez lo hicieron sentir en casa. Él lo explica en un comercial. “Cuando sabes que estás jugando por la selección y sientes el apoyo de todo un país es increíble. Eso de estar todos juntos y representar al país es lo más bonito que hay”, explicó.

BAUTIZADO COMO ‘CR14’

Benavente fue pieza clave en muchos encuentros del Real Madrid Castilla, incluso ayudó en la obtención de Copa del Rey ante el Athletic Club anotando dos goles y portando la cinta de capitán. Un jugador con futuro prometedor que quizá se apresuró al decidir su presente. En enero del 2013, una columna del diario “Marca” de España firmado por Julio César Iglesias, ganador del Premio Nacional de Periodismo 1984, lo bautizó con el apelativo de ‘CR14’.

En la nota, Iglesias define al ’14′ de la Sub 20 de Perú, en aquel entonces, así: “Cristian es un auténtico futbolista de doble fondo: diestro auténtico y zurdo real”. Añade además que “las consecuencias de su triunfal aparición eran inevitables: ya está en el top ten del torneo. Con la resignación obligada de quienes han mirado a otra parte, aceptemos que Cristian sea uno de los suyos por una razón contundente: no hemos merecido que sea uno de los nuestros”, escribió.

En julio del 2013, se dio otro halago similar luego de obtener la Copa del Rey Juvenil. Iglesias tituló: “Honor a los chicos de oro”. “Cristian, nacido en España, pero internacional absoluto por Perú, es un resumen de varios futbolistas. El juego no tiene secretos ni límites para él”, escribe Iglesias en la contraportada del diario madrilista.

“Con un cerebro que toma decisiones a la velocidad de la luz y un pie de doble acción, diestra/zurda, puede tramar la maniobra más inesperada con el recurso más imprevisible. Denle un balón y ganará una final”, agrega sobre el peruano en su columna de opinión.

