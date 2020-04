Cristian Benavente y Miguel Trauco arrancaron de titulares en uno de los compromisos más emocionantes de la temporada en la Ligue 1. El choque culminó con victoria para Saint-Etienne por 3-2 en la cancha del Nantes, con anotación del lateral izquierdo de la selección peruana.

Aquel encuentro sirvió para que los compañeros del ‘Chaval’ conozcan el juego del marcador zurdo. Según detalla el volante de ‘Les Canaris’, fue la mejor carta de presentación que el ex Universitario de Deportes tuvo. Además, recordó una anécdota que vivió el mismo día del partido.

“El partido que mejor jugó incluso marcó de cabeza y no me lo podía creer. Recuerdo que le dije: ‘¿cuándo marcaste gol de cabeza?’ Y me respondió: ‘En mi vida. Solo cerré los ojos y metí el cabezazo’. Después del partido, nos fuimos a París, estuvimos juntos y viajamos a Miami”, sostuvo Cristian Benavente en una entrevista con el periodista Eddie Fleischman a través de Instagram.

El ‘Chaval’ reconoció que Trauco sorprendió a sus compañeros, quienes reconocieron que deberán tener cuidado la próxima vez que lo enfrenten. “Al ser su mejor partido, justo contra Nantes, lo conocemos muy bien. Sabemos de su pie y que, incluso marca de cabeza”, agregó entre risas el jugador de la selección peruana.

Percy Prado y Aldo Corzo

En el mismo contacto, Cristian Benavente se ha referido a Percy Prado, futbolista que ya pertenecía al Nantes antes de la llega del volante ofensivo. El ex Real Madrid Castilla destacó que el lateral derecho de los ‘Canarios’ tiene características similares a las de Aldo Corzo.

“Lo veo en un estilo más como Aldo Corzo porque es un lateral que cumple siempre. Es muy regular. Se le puede dar la oportunidad en la selección peruana y no defraudaría. Además, entrena con el primer equipo siempre y está al nivel de los jugadores que participan en la liga de Francia”, indicó.