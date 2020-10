Conforme a los criterios de Saber más

Hace quince años, lejos de las épocas de redes sociales y cuando la clasificación al Mundial parecía un sueño, los torneos internacionales en Europa contaban con varios futbolistas peruanos. Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, Nolberto Solano y Andrés Mendoza son algunos de los varios nombres de nuestros compatriotas en el máximo élite del fútbol. Irónicamente, con el buen momento de la selección, este 2020 tan solo uno lo hará: Cristian Benavente en la Europa League.

El volante ibérico-peruano prácticamente no es considerado por Ricardo Gareca, desde que el argentino llegó a la bicolor, aún así, será nuestro único representante a nivel internacional en el ‘Viejo Continente’. Eso sí, casi no contamos con alguno pues fichó por el Antwerp al filo del cierre del libro de pases en Bélgica. Con la ’24′ en la espalda, el ex Real Madrid Castilla confía en tener un buen debut ante el Ludogorest, en su visita a Bulgaria. La Europa League es considerada la ‘hermana menor’ de la poderosa Champions League, aunque cada año llegan más clubes de primer nivel.

El Antwerp, sexto club de Cristian Benavente, está ubicado en el grupo J junto al Ludogorest (Bulgaria), LASK (Austria) y Tottenham Hotspur (Inglaterra). Este último es el favorito del grupo y es dirigido por José Mourinho, quien dirigió en algunas ocasiones a nuestro compatriota. “Lo que me impresionó fue la intensidad con la que dirigía a los jugadores. Incluso, hay entrenadores que, a lo mejor, simplemente observan y, después, al final del ejercicio, te dan su opinión”, declaró hace poco en el Instagram del periodista Eddie Fleischman.

Cristian Benavente no llegó a debutar oficialmente en el Real Madrid, pero era citado a reforzar los trabajos del primer equipo cuando la ventana internacional dejaba prácticamente sin futbolistas a la ‘Casa Blanca’. En 2015, decidió buscar mejor suerte y se fue a Inglaterra, para cumplir un corto paso por el MK Dons. Esa misma temporada, empieza su aventura en tierras belgas al fichar por el Sporting Charleroi. También jugó en Pyramids de Egipto y Nantes de Francia.

Parece mentira, pero esta edición de la Europa League será la primera participación internacional del ‘Chaval’ a sus 26 años. El español Sevilla es el actual campeón, pero el Antwerp, que clasificó al ganar la Copa Bélgica, espera dar la sorpresa. Cristian Benavente ya suma siete años como seleccionado nacional adulto (también jugó en la Sub 17 de 2011 y Sub 20 de 2013), pero apenas jugó en 11 de los 69 encuentros que ha dirigido Ricardo Gareca.

- OTRAS ÉPOCAS -

Parece mentira cómo la subida de la selección coincidió con la poca presencia de futbolistas peruanos en Europa. Por ejemplo, de contar hasta con cinco delanteros en su momento, hoy tan solo Gianluca Lapadula (Benevento de Italia) es el único en ese puesto que puede ser convocado, siempre y cuando regule su nacionalidad peruana. Miguel Trauco y Renato Tapia son los únicos de las cinco grandes ligas del ‘Viejo Continente' en formar parte de la bicolor.

Solo hablando de Europa League (antes Copa UEFA), hace casi una década, el peruano Alberto Rodríguez llegó a la final del torneo con la camiseta del Sporting Braga. El FC Porto se quedó con el título, en una definición entre equipos de Portugal. Un par de años antes, Claudio Pizarro estuve cerca de ser campeón, pero el Werder Bremen perdió ante el Shakhtar Donetsk ucraniano. Más allá que el mismo ‘Bombardero’ luego fue campeón de la Champions League y la Súper Copa, ningún peruano volvió a tomar protagonismo en el torneo que jugará Cristian Benavente.

Que solo un compatriota nuestro tenga presencia en los torneos europeos, a diferencia de la abismal cifra de colombianos o chilenos, es un buen medidor de la actualidad de los futbolistas peruanos. Benavente espera aprovechar este momento para volver a ser tomado en cuenta por Ricardo Gareca, quien el viernes 30 dará a conocer a los convocados en cara a los partidos ante Chile y Argentina por Eliminatorias.

