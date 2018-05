Cristian Benavente: “Quiero pensar que es posible estar en Rusia”

Cristian Benavente, quien atraviesa un buen momento en el Sporting Charleroi de Bélgica, conversó con el medio español ‘AS’ sobre la posibilidad de integrar la selección peruana en Rusia 2018. También habló de su presente en el fútbol belga.

El atacante tiene claro que deberá pelear el puesto, pero confía en sus condiciones para lograrlo: “Sé que el grupo está muy hecho. Son los que consiguieron clasificarse para Rusia 2018, que es algo muy difícil en Sudamérica. Aun así, creo que tengo posibilidades porque mi año ha sido muy positivo. Quiero pensar que es posible estar en Rusia. Voy a intentarlo hasta que salga la lista”, dijo el seleccionado nacional.

Benavente se refirió también a la visita que le realizó en febrero Ricardo Gareca previo a los duelos amistosos ante Croacia e Islandia. Luego de eso llegó su convocatoria a la selección mayor.

“Sí, Ricardo Gareca vino antes de la última convocatoria. Que venga es algo positivo porque Perú no está cerca de Bélgica… Es un viaje largo y le di mucho valor. Hablamos de todo, él sigue los partidos de los posibles convocados y comentamos mi actualidad deportiva, la de la selección y me dijo lo que buscaba para la última convocatoria”, afirmó ‘El Chaval’.

Agregó que no sería grave quedar fuera de la lista debido a que “en mi mente el grupo está muy hecho, así que no sería una decepción. No es que haya ido siempre y ahora no, que sería diferente. Estar en la lista sería una motivación muy grande para intentar seguir yendo a las siguientes convocatorias”.

Cristian Benavente habló además de la renovación por cuatro temporadas con su club: “Sí, estoy muy contento en el club. El año ha ido muy bien y confían en mí. Me ofrecieron esta renovación y se dieron todos los ingredientes para firmar”, comentó ‘Bena’.