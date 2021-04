Yoshimar Yotún tuvo minutos la noche del reciente martes y participó, con gol incluido, de la contundente victoria (8-0) sobre el haitiano Arcahaie, por octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. El peruano estuvo en la cancha más de un periodo y, tras el encuentro, tuvo reconocimiento de parte de Juan Reynoso.

“Cada vez se asienta mejor, cada vez está con más ritmo. Estos partidos sirven para darle rotación y minutos a todos, no solo a él sino a Walter Montoya, Elías Hernández, Alexis Gutiérrez. Hoy nos vamos contentos más allá del triunfo, porque cada vez lo vemos mejor”, analizó Reynoso en la rueda de prensa.

Por otro lado, el ‘Cabezón’ calificó de duros a Toronto FC y León, equipos entre los que se definirá al siguiente contrincante de Cruz Azul en la Concachampions. “Es difícil escoger, porque los dos rivales son de otra jerarquía. Entre comillas nos convendría jugar en Ciudad de México porque el trayecto no es tan largo, no hay humedad, no hay calor como lo hay en Orlando. Pero ambos son rivales muy duros”, señaló.

Hubo tiempo también para que Reynoso se refiera al América, el próximo desafío en la Liga MX: “Contra América se vive como todos los partidos, son tres puntos, pero sí es un rival a vencer, pero son tres puntos. Nosotros debemos quitarle la carga emocional, porque no es final o semifinal”.

América y Cruz Azul se verán las caras este sábado 17 de abril en el Estadio Azteca, por la jornada 15 del Clausura 2021 de la Liga MX. El duelo está pactado para las 9:05 p.m. (hora peruana), con transmisión de TUDN.