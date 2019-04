Cueva no alcanza pico de rendimiento en Santos: dos meses sin goles y asistencias

Christian Cueva llegó a Santos entre bombos y platillos. La directiva luchó demasiado por su contratación. Se impuso a Independiente en el tema económico y satisfizo las pretensiones del peruano.

Su arribo al CT Rei Pelé causó mucha expectativa entre los hinchas y periodistas. El propio entrenador Jorge Sampaoli pidió su fichaje para reforzar la ofensiva.

Cueva vive un presente silencioso en Santos. (Foto: Agencias)

Han pasado dos meses desde ese suceso. Desde entonces, Christian Cueva no es el mismo. Pareciera que se olvidó de convertir goles y aportar asistencias. No ha realizado nada de eso en el último Campeonato Paulista.

Por el contrario, su nombre ha estado en el ojo de la tormenta por una inasistencia a los entrenamientos, que le terminó costando su puesto de titular con el 'peixe'.

Aun así, ha obtenido el respaldo y protección de Jorge Sampaoli. “Pensamos que para el futuro Cueva será muy importante. Creo en él, creo que vale mucho para nuestro grupo”, dijo en conferencia de prensa.

Misma postura fue adoptada por el presidente de Santos, quien desembolsó más de siete millones por la ficha de Christian Cueva, mundialista con Perú y referente de la escuadra de Gareca.

"No es indisciplina como algunos quieren pintar. No hace nada que no sea conversado con la dirección. Como Cueva es una gran estrella, siempre será el blanco", subrayó.

Si Christian Cueva no encuentra su mejor versión en las primeras fechas del Brasileirao, todo se le pondrá cuesta arriba. La directiva lo blinda, el entrenador lo cuida, pero la afición -poco a poco- le va perdiendo crédito. Y eso es irreparable.