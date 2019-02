Cueva, a un paso de Santos por pedido expreso de Jorge Sampaoli

Luego de que se cayera definitivamente la operación con Independiente, surgió la gran posibilidad de que Christian Cueva fuera transferido a Santos, que es dirigido por el argentino Jorge Sampaoli

Con el paso de las horas se pudo conocer que el interés de Santos se convirtió en una oferta concreta y que la llegada de Christian Cueva a Brasil es cuestión de horas.

Christian Cueva conoce a la perfección Brasil. No hace mucho defendió la insignia del Sao Paulo. (Foto: UOL Esporte)

El presidente de Santos explicó que el arribo de Christian Cueva depende de pequeños detalles, pero que de darse el más contento sería Jorge Sampaoli.

"Todavía faltan detalles. No hemos hecho la contratación y no hemos firmado. Es un pedido de Jorge Sampaoli por un '10'. No existe un '10' en Brasil. Tal vez Palmeiras o Flamengo cuentan con uno. Esa función está desapareciendo", precisó José Carlos Peres en diálogo con Radio Bairantes.

Los últimos recuerdos de Christian Cueva en Brasil son de mala conducta y rebeldía, pero esos escenarios no preocupan ni a la directiva del Santos ni a Jorge Sampaoli.

"Él es uno de los nombres para la camiseta '10' a pedido de Jorge Sampaoli. Tiene nombres rastreados y tengo la certeza de que si llega rendirá lo necesario", subrayó.

Jorge Sampaoli ha asumido el mando del Santos, uno de los equipos más importantes de Brasil. El 'Hombrecito' aseguró que está "en el lugar donde está la cuna del fútbol". (Foto: EFE)

En Santos son optimistas con que todo llegará a buen puerto, aunque prefieren mantener en reserva el avance de las operaciones por precaución.

"Es difícil de analizar. No podemos decir un porcentaje. Hay cosas que discutir y el negocio camina y a veces parar", sentenció.