Sao Paulo ha tenido nuevamente un inicio preocupante en la temporada. Lleva dos partidos sin conocer victoria alguna en el Campeonato Paulista. El miércoles enfrentará a Mirassol, pero Christian Cueva no será parte del grupo.

El volante peruano le pidió al comando técnico de Sao Paulo no incluirlo en la lista de convocados. Además se pudo conocer que cuenta con una oferta del extranjero.





"Christian Cueva nos pidió no participar del partido y nosotros evaluamos que no está plenamente comprometido con la agenda del club en este momento. Así que decidimos no llevarlo con la delegación", afirmó Raí, directivo de Sao Paulo, en una entrevista para la web del club.





En los últimos días se expandió un rumor de que Christian Cueva interesaba en Boca Juniors; sin embargo este no ha sido confirmado. Lo único que se conoció es que al entrenador del conjunto xeneize le agrada el estilo del ex Alianza Lima.



También, mediante la prensa brasileña, es sabido que Christian Cueva cuenta con una oferta del fútbol ruso y árabe. Aunque ambas fueron desconocidas por la directiva tricolor.





Al fuerte problema deportivo se unió la posible salida del '10' de Sao Paulo. En el Campeonato Paulista no han sumado unidades y esperaban que Christian Cueva sea la solución, pero parece ser que esto no podrá darse.