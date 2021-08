El norteamericano de ascendencia peruana, Daniel Crisóstomo, debutó oficialmente en la Major League Soccer (MLS) con camiseta de Los Ángeles FC. A sus 24 años, el mediocampista ingresó en lugar de su compañero Latif Blessing en el cotejo contra el Atlanta United, equipo que se quedó con la victoria por la mínima diferencia.

Recientemente, el jugador nacido en los Estados Unidos de padres peruanos fichó por el equipo angelino y ya tuvo su primera aparición en la máxima categoría. Previamente defendió los colores de Las Vegas Lights FC, Orange County SC y FC Golden State Force. Y antes estuvo un tiempo en la Universidad de California.

Anhela jugar por la selección peruana

“Cada vez que la selección peruana está jugando estamos atentos a la televisión, tengo amor por las dos naciones. Siempre me compraron camiseta de Perú, mi mamá me dio una de Paolo Guerrero. Mis padres siempre me dicen que juegue por Perú”, dijo Daniel Crisóstomo en una entrevista con Gol Perú.

“Me gusta como juega Gianluca Lapadula, sé que no es mi posición, pero juega con amor al fútbol. Jugó muy bien, anotó muchos goles y me encantó verlo jugar. Lapadula es el camino diferente de todos y ver a alguien así en la selección peruana nos da ganas para seguir y ojalá algún día jugar por Perú”, añadió.

Por otro lado, Daniel Crisóstomo reveló que no tiene contacto con ningún otro peruano de la MLS, pero que le gustaría conocer a Raúl Ruidíaz, uno de los jugadores franquicia del torneo americano.

“Estoy enfocado en la MLS, nunca sabes dónde estaras en unos años, en mi familia hay fanáticos de Universitario de Deportes, de Alianza Lima, de Sporting Cristal. No he tenido contacto con los peruanos, ojalá pueda contactar con Raúl Ruidíaz”, sentenció.

