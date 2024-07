Darío Benedetto no seguirá en Boca Juniors y, durante una entrevista ofrecida a TyC Sports, recordó algunos pasajes que vivió durante estos años en el equipo xeneize, incluida la tan comentada pelea con el peruano Carlos Zambrano.

‘El Pipa’ no quiso entrar en detalles sobre algún tipo de agresión, pero dejó en claro que la relación con el seleccionado nacional terminó de buena manera.

“(Luis) Advíncula también se quería meter en el quilombo. Tuvimos una discusión de partido normal que llegó a mayores, pero lo bueno que terminamos bien con Carlos, hablamos y aclaramos todo en el vestuario”, contó el delantero.

🎙️ En un mano a mano exclusivo con TyC Sports, Pipa Benedetto se refirió a la pelea que tuvo con el defensor peruano.



Por otro lado, comentó que conversó con Juan Román Riquelme, presidente e ídolo de Boca, para expresarle su deseo de buscar mayor continuidad en otro club.

“Le expliqué que me sentía bien, pero que necesitaba minutos y el técnico no me los podía dar. Me dijo que me quería mucho y que me iba a ayudar”, dijo Benedetto.

“Me hubiera gustado terminar de otra manera y con el mismo nivel que arranqué. No puedo creer que haya hecho 71 goles, logrado seis títulos y estar entre los 20 goleadores históricos de Boca. Jamás en la vida me lo imaginé”, finalizó.