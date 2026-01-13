La semana pasada el peruano Felipe Chávez marcó un hito histórico para el futbol peruano, con su debut oficial en un partido de la Bundesliga, la liga de fútbol más importante de Alemania donde participaron otros peruanos como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Ascues, entre otros.
Chávez solo tuvo unos minutos al final del partido del Bayern Munich contra el Wolfsburgo, pero fueron suficientes para mostrar que se puede ir adaptando bien al primer equipo del cuadro bávaro.
1 de 11
Claudio Pizarro - 19 títulos
2 de 11
Paolo Guerrero
3 de 11
Luis Advíncula. (Foto: Hoffenheim)
4 de 11
Lewandowski recordó los duelos con Carlos Zambrano. (Foto: Twitter de Eintracht Frankfurt)
5 de 11
Carlos Ascues
6 de 11
Roberto Silva
7 de 11
Jefferson Farfán (23 años)
8 de 11
Percy Olivares en Nuremberg
9 de 11
Augusto Palacios
10 de 11
Julio Baylón
11 de 11
Felipe Chavez
La presencia de un peruano más en la Bundesliga alemana, genera expectativas ya que, al igual que Chávez, se espera que Fabio Gruber también pueda debutar en cualquier momento en la primera división de este país.
