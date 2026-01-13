Son varias las figuras peruanas que jugaron en la primera liga de Alemania. Algunos tuvieron un paso breve, otros se convirtieron en ídolos.
Son varias las figuras peruanas que jugaron en la primera liga de Alemania. Algunos tuvieron un paso breve, otros se convirtieron en ídolos.

La semana pasada el peruano Felipe Chávez marcó un hito histórico para el futbol peruano, con su debut oficial en un partido de la Bundesliga, la liga de fútbol más importante de Alemania donde participaron otros peruanos como Claudio Pizarro, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Carlos Ascues, entre otros.

Chávez solo tuvo unos minutos al final del partido del Bayern Munich contra el Wolfsburgo, pero fueron suficientes para mostrar que se puede ir adaptando bien al primer equipo del cuadro bávaro.

Claudio Pizarro - 19 títulos
Paolo Guerrero
Luis Advíncula. (Foto: Hoffenheim)
Lewandowski recordó los duelos con Carlos Zambrano. (Foto: Twitter de Eintracht Frankfurt)
Carlos Ascues
Roberto Silva
Jefferson Farfán (23 años)
Percy Olivares en Nuremberg
Augusto Palacios
Julio Baylón
Felipe Chavez
La presencia de un peruano más en la Bundesliga alemana, genera expectativas ya que, al igual que Chávez, se espera que Fabio Gruber también pueda debutar en cualquier momento en la primera división de este país.

