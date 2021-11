El futbolista peruano Didier La Torre es nuevo jugador de NK Osijek de la liga de Croacia hasta mediados del 2025. Así lo informó el club—que actualmente es el líder en el torneo local—en sus redes sociales. El delantero de 19 años llega procedente del Emmen de Países Bajos con el que rescindió contrato luego que descendiera.

El entrenador de los ‘Blancos y Azules’, Nenad Bjelica, destacó las características del atacante nacional. “Es extremadamente rápido en los primeros diez metros del sprint, y también es un buen tirador. Es la gran esperanza del fútbol peruano. Creo que con nosotros se adaptará rápidamente y mostrará realmente sus valores”, señaló.

“Nos resultó interesante, en su generación es el mejor jugador de Perú en la Selección Sub-20. Se destacó en un campeonato sudamericano para jugadores menores de 17 años y llegó a Europa”, agregó el estratega croata.

El director técnico también mencionó que el futbolista jugará en el Osijek II, que es el equipo B, para que se adapte. En caso, lo consiga, será promovido al elenco principal. “Si lo logra, por supuesto que lo usaremos en los primeros partidos de Liga”, añadió.

Por su parte, Didier La Torre expresó su alegría por vestir los colores de su nueva escuadra. “Estoy muy feliz de haber venido a Osijek, veo que este es un club ambicioso y un entorno que ha desarrollado a muchos jugadores de calidad a lo largo de los años”, mencionó.

Además, resaltó sus virtudes cuando salta a la cancha. “Me gusta jugar de diez, pero también puedo hacerlo en ambas bandas. ¿En qué soy mejor? No me gusta hablar de mí mismo, pero creo que soy bueno en el juego de uno contra uno”, declaró.

“Además, tengo mucha confianza en mi disparo. Pero tengo que mostrarlo todo en el césped. Mi deseo es llegar cuanto antes al nivel de este equipo y mostrar mis cualidades”, agregó.

Es importante mencionar que Didier La Torre debutó en el fútbol profesional con Alianza Lima en noviembre del 2020 y solo jugó dos partidos (Carlos A. Mannucci y Sport Huancayo). Luego, decidió emigrar a Europa.