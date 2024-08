Es el peruano más googleado en Sudamérica (26 partidos y 4 goles). Su nombre es tendencia en redes sociales por su velocidad y lo que viene haciendo en Belgrano. Bryan Reyna encontró en la ciudad de Córdoba, el lugar que le ha vuelto a dar vida. En el Estadio Julio César Villagra, cada fecha son testigos de su juego explosivo, desequilibrante por el sector izquierdo, con lo cual ha ayudado a que su equipo gané partidos importantes. Y es altamente probable que sea citado a la selección este fin de semana, mirando el reinicio de las Eliminatorias contra Colombia y Ecuador en setiembre.

En esa línea, El Comercio llamó a Marcelo Carranza, vicepresidente de Belgrano, quien conversa en exclusiva con El Comercio sobre el rendimiento del extremo peruano.

Bryan Reyna tuvo su mejor partido con Belgrano ante Deportivo Riestra tras dar dos asistencias | Foto AFP / DIEGO LIMA

- ¿Bryan Reyna es el mejor fichaje de Belgrano? ¿Por qué?

Ha sido un importante fichaje de comienzos de temporada, sin dudas esperábamos mucho de él y está cumpliendo la expectativa con creces

- ¿Dónde es más útil Bryan Reyna, ¿de extremo o de segundo delantero?

Desde mi punto de vista es un jugador que tiene la versatilidad para acompañar al equipo en ambas posiciones. Esto lo hemos comprobado en estos primeros meses que lleva en el club.

- ¿Cómo evalúa su rendimiento?

Estamos muy contentos con el desempeño de Bryan, por cómo se dio su adaptación a la ciudad, al club y a la Liga profesional, sin dudas estamos viendo su evolución constante. Su compromiso con el equipo se ve reflejado en cancha con sus rendimientos que vienen en constante ascenso.

- ¿Qué otras cosas nos puede decir de Reyna?

La verdad que la actuación de Bryan, si fue para mí la mejor desde que está en Belgrano, el partido con Riestra jugó muy bien, físicamente anda bien. Además, el plantel lo acompaña porque hay muy buenos jugadores que pueden participar del buen juego con él. Reyna es muy rápido, incluso para el fútbol argentino es veloz y es un jugador muy fuerte, porque el fútbol de acá es muy duro, ya que no tiene problemas en enfrentar eso. Estamos muy contentos con la actuación del otro día y claro no me sorprende que fue tendencia, esperemos que sigamos por ese camino.

- Leí en Twitter sobre un interés de Belgrano por Joao Grimaldo, ¿es cierto?

Es de público conocimiento que tuvimos un interés a comienzos de temporada por Grimaldo, el cual por distintas circunstancias no pudo darse. Es un jugador interesante, del gusto de la secretaria técnica y que, por tanto, siempre está en los radares del club.

- Una última pregunta: si bien el contrato de Bryan acaba en el 2026 y es muy pronto, ¿han conversado de la posibilidad de extender el vínculo con él?

Siempre prevemos eso con mucha antelación, así que seguramente avanzaremos. Pero aún hay tiempo.