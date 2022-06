Fue anunciado oficialmente como flamante refuerzo de Atlas apenas el jueves y, tres días después, llegó su debut oficial. Edison Flores tuvo su estreno con camiseta rojinegra, en el partido ante Cruz Azul, por el Campeón de Campeones que tiene lugar en el Dignity Health Sports Park.

‘Orejas’ fue suplente y esperó con mucha paciencia su oportunidad en el banco de suplentes. Cuando el marcador estaba empatado a uno, el entrenador Diego Cocca decidió mandarlo a la cancha. Al minuto 62, finalmente, Flores ingresó para reemplazar a Diego Barbosa.

Edison Flores ocupó la banda derecha de la volante y no tuvo ninguna ninguna clara ocasión de gol contra la ‘Máquina Cementera’. El también integrante de la selección peruana se ganó una tarjeta amarilla al octavo minuto de descuento de la segunda parte.

Edison Flores tuvo su debut en Atlas: peruano ingresó en el Campeón de Campeones. (Captura: TUDN)

La ilusión de Edison Flores

Atlas ganó dos títulos consecutivos en la Liga MX y buscará seguir a paso firme en la nueva temporada que está por iniciar. El entrenador Diego Cocca sigue al mando del proyecto con la base principal de su plantel, pero sumó a un nuevo jugador para el ataque: el peruano Edison Flores llegó desde el DC United de la MLS.

El fichaje de ‘Orejas’ genera gran expectativa entre los hinchas y el propio futbolista no ocultó su emoción en el nuevo reto que asume. “La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder llegar aquí, al bicampeón. Es un club que está haciendo muy bien las cosas en los últimos años”, confesó el deportista en entrevista para el área de prensa de los ‘Rojinegros’.

“Vengo a un gran equipo. Conozco a algunos compañeros y me he enfrentado a otros también. Estoy contento por haber tomado esta decisión y poder trabajar en Atlas. Quería regresar (a Liga MX) con un cuadro importante y se pudo dar. Cuando llegó esta opción, no la pensé mucho. Deseaba que las cosas se den y estamos muy contentos”, agregó el volante.