El comienzo de la nueva temporada de la MLS está cada vez más cerca. Mientras llega la fecha esperada, Edison Flores se sigue esforzando en DC United para llegar de la mejor forma al torneo. Como este viernes, que jugó un amistoso ante el Loudoun United y aportó una asistencia.

Sobre los 30 minutos del primer tiempo, Edison Flores ejecutó un tiro de esquina y fue conectado por Fred Brillant para, con un golpe de cabeza, firmar el 2-0. Ola Kamara (19′) abrió la cuenta en el cotejo que acabó 5-1 a favor de DC United y que tuvo a Yordy Reyna desde los 60′.

El DC United, que tendrá en el banquillo al entrenador argentino Hernán Losada, hará su primera presentación oficial en la MLS 2021 el sábado 17 de abril a las 7:00 p.m. (hora peruana), cuando se mida con New York City, del peruano Alexander Callens. Antes, el equipo afrontará tres duelos amistosos más.

La palabra de ‘Orejas’

La Selección Peruana no tuvo el arranque esperado en las Eliminatorias a Qatar 2022 (en cuatro fechas solo sumó el empate ante Paraguay en Asunción). El comando técnico lo sabe y los jugadores también, por lo que al ser consultados por cómo ven al equipo hacen un análisis de los sucedido. Uno de los últimos en hablar del tema fue Edison Flores.

“En las primeras fechas no nos ha ido bien. Yo lo he recalcado, no nos encontramos y eso refleja los puntos que tenemos. Vienen momentos más importantes que no podemos dejar pasar”, aseguró hace unas semanas el atacante de DC United en diálogo con Movistar Deportes.