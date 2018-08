Edison Flores: directivo del Aalborg habló sobre posible pase a Morelia de México

En México aseguran que Edison Flores, volante del Aalborg de Dinamarca y la selección peruana, está muy cerca de fichar por el Monarcas Morelia, club que cuenta con los peruanos Ray Sandoval e Irven Ávila. Los rumores llegaron hasta el país europeo. Allan Gaarde, directivo del club, se pronunció al respecto.

Hasta que no haya alguna conversación formal, Gaarde prefiere guardar silencio. No obstante, el danés no descartó escuchar ofertas por el 'Orejas' y, si es posible, vender sus derechos antes del cierre del libro de pases.

"Ha sido un tema constante últimamente y puede ser que pase algo con Edison Flores en la última semana del mercado de fichajes. Pero aún no hay nada claro", afirmó Gaarde al medio 'Nordjyske' de Dinamarca.



El atacante, desde que se incorporó al Aalborg para la nueva campaña, no ha sido considerado en el primer equipo. El extremo solo ha participado de juegos con el equipo de reserva hasta que se resuelva su futuro.

'Récord' reveló que Edison Flores ya tiene un acuerdo cerrado con Monarcas Morelia. Además, los aztecas añadieron que el jugador pasará pruebas médicas con los michoacanos este fin de semana.