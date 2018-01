Edison Flores: “Nadie debe sentirse seguro en la selección”

Lo llamaron Edison por Thomas Alva y Michael, por Jackson, pero sus padres jamás pretendieron que fuera inventor o músico. El único deseo que pidieron el 14 de mayo de 1994 fue que su hijo fuese feliz. Veintitrés años después, ‘Orejas’ puede decirles que la felicidad en su vida es redonda: es futbolista de profesión y ha clasificado a un Mundial. El sueño de niño está cumplido. Ahora debe cumplir el objetivo de grande: jugar la Copa del Mundo. A ello apunta y nada lo desvía de su meta.

— ¿Cómo cambió tu vida la clasificación al Mundial?

Bueno, es muy bonito, todos nos ven de otra manera. Los jugadores peruanos somos mejor vistos ahora. Con un Mundial todos suben su cotización.

— Durante el proceso eliminatorio también debiste adaptarte al fútbol danés. ¿Te costó mucho?

Acá [en Dinamarca] es otra cultura, es un país tranquilo. Básicamente, lo único que me costó fue el cambio de club. Conocer a nuevos compañeros, pero siempre me ayudaron para que me sintiera a gusto, siempre trataron de darme tiempo para adaptarme.

— ¿Y ya puedes comunicarte en danés?

Sé algunas palabras, pero todos entienden el inglés y me comunico en ese idioma. No lo he estudiado, pero entiendo más de lo que hablo.

—¿Físicamente te costó encajar en el Aalborg?

No. Físicamente venía con medio año de competencia y ellos no empezaban la temporada. Vine con partidos encima y eso me ayudó. Tener ritmo fue importante. El juego sí es más rápido, más intenso, como en toda Europa. Pero me adapté rápido. Más sufrí por algunas lesiones que me marginaron un poco los primeros seis meses.

—¿Qué cosas diferentes encontraste en Dinamarca para adaptarte mejor que en Villarreal?

En España me costó porque era mi primera experiencia en el extranjero. Era un novato. La segunda mitad de la temporada me fue mejor, estuve más compenetrado con el equipo, jugué muchos partidos. Pero era Segunda B y uno siempre quiere estar en el primer equipo. No tenía opciones en ese momento. Uno tiene que ser consciente de ello y cambiar de aire.

— Fue una buena decisión: volviste a la ‘U’, llegaste a la selección y regresaste a Europa a un club de Primera...

Siempre dije que el tiempo diría si volver fue una buena decisión.

—¿Qué te ha aportado el fútbol danés? Se te nota más fuerte para aguantar las marcas...

Eso es parte del día a día, del juego en sí que te hace pararte mejor. El fútbol de aquí es fuerte físicamente, hay mucho más contacto que en otras ligas, lo que te obliga a aprender a pararte mejor para soportar las marcas. He crecido en todo sentido.

— El diario “AS” de España informa que interesas al Sevilla. ¿Cuál es tu futuro?

No tengo nada concreto de lo que se pueda hablar. Hay ciertas conversaciones, pero se verá si hay una opción futbolísticamente buena porque se viene el Mundial.

—¿Sientes que el Aalborg te ofrece la continuidad que necesitas para llegar a Rusia 2018?

Sí, claramente. La experiencia de partidos internacionales europeos es importante. Yo sueño con jugar el Mundial y debo tener continuidad. No estoy apurado por salir a otra liga.

—Pero la mayoría coincide en que ya estás listo para una liga más competitiva...

Un futbolista siempre debe estar preparado para todo lo que venga y yo lo estoy. Espero tener otra experiencia y dar otro salto para mejorar. A eso aspiro.

—Tras la clasificación, ¿qué les pidió Ricardo Gareca?

Lo de siempre, lo que ya todos sabemos bien. En esta etapa de espera al Mundial hay que jugar, mantener un buen nivel. Él va a evaluar a cada uno para armar la lista.

El volante ya tiene cinco goles en estas Eliminatorias e igualó la marca de Paolo Guerrero. (Foto: agencias/video: América).

—¿Te sientes un jugador clave en la selección?

Nadie es clave, nadie debe sentirse seguro en la selección. El ‘Profe’ ha sido claro: el que se confía y no rinde va a ser cambiado.

— Hace unos días Renato Tapia comentaba que el apoyo psicológico fue clave. ¿Coincides con él?

Sí, fue parte de todo un proceso largo. También fue fundamental el trabajo en equipo, el conocernos mejor, el compartir muchas cosas, la humildad. Fue clave también ir del aeropuerto al hotel, y del hotel al entrenamiento. Así lo hicimos en todas las Eliminatorias y todos lo asumimos como algo normal.

— ¿Ese compromiso fue quizá la diferencia con otros procesos en los que los jugadores rendían más en sus clubes que en la selección?

No puedo comentar del pasado porque no estuve en otros procesos. No sé cómo se manejaba. Pero creo que cuando uno llega a la selección intenta dar lo mejor. La diferencia pueden ser los resultados.

—¿Qué opciones tiene Perú en el Mundial?

Es un grupo difícil el que nos tocó. Creo que el primer partido es importantísimo para saber si podemos clasificar, así que nuestro primer objetivo debe ser ganar ese juego para pensar luego en octavos de final.

—¿Cómo se le gana a Dinamarca?

Como lo venimos haciendo, no tenemos que cambiar nada de nuestro estilo de juego. Yo creo que podemos generarle peligro y hacerle daño a cualquier selección. Cuando nos juntamos, nos asociamos, podemos encontrar espacios para crear situaciones de gol. Debemos mantener esa idea de juego.

—¿Enfrentar a la Francia de Pogba, Griezmann, Mbappé es el partido soñado?

Da orgullo enfrentar a una selección que es una potencia mundial. Es un partido que será importante para todos los jugadores. Nada más.

—Ya cumpliste el sueño de clasificar al Mundial. ¿Cuál es tu próximo sueño?

Mi próximo sueño es jugar el Mundial porque nadie lo tiene asegurado. Luego, hacer una buena copa y seguir creciendo siempre.