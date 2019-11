Hagámosle un favor a Edison Flores, y a todos esos futbolistas que mimamos hasta el punto de malcriarlos. Ya no le digamos más ‘Orejitas’. No porque no lo queramos, sino porque ha madurado. Ya no es ese chiquito y flaquito jugador que levantó en el 2011 la Copa Libertadores Sub 20 con Universitario, siendo la figura del torneo. Ahora tiene 25 años, ganó masa muscular y sobre sus espaldas carga el peso de haber jugado un Mundial y la final de la Copa América. Además de ser hombre importante en la selección de Ricardo Gareca (49 partidos, 3.463 minutos y 13 goles).

En sus recuerdos están aquellos días en los que viajaba más de tres horas en tres carros distintos desde Collique a Lurín para entrenar con la 'U'. Su sueño era debutar en Primera División. Y lo logró. Hoy está en el Monarcas Morelia de México, club al que llegó a mediados del 2018 y donde se ha convertido en una de las figuras del equipo. En su tercera experiencia internacional (antes estuvo en el Villarreal II de España y el Aalborg de Dinamarca), Flores está plasmando su progresión en las estadísticas.

El último miércoles, el ‘Oreja’ marcó un doblete (un gol más lindo que el otro) en el empate 3-3 ante el León de Pedro Aquino (no salió en lista), en la ida de los cuartos de final de la liguilla de la Liga MX. El primero llegó a los 10 minutos del partido para poner el 1-1 parcial. El volante recibió un pase cerca al borde izquierdo del área y remató cruzado colocando el balón en el ángulo. Luego, cuando el encuentro iba 2-1 a favor de León, volvió a aparecer Flores para empatar a los 32′. Esta vez pescó un rebote a un metro del punto penal para rematar seco al palo izquierdo del arquero.

Edison anotó su primer doblete con la camiseta de Morelia y el segundo en su carrera desde su debut en el 2011. En el 2016, marcó dos en la goleada de Universitario (3-0) sobre Defensor La Bocana por el Torneo Apertura. Ese año, el atacante vivió su mejor temporada goleadora (hizo 8 goles) y ganó el Apertura con la 'U', aunque no pudo ganar en las semifinales de los ‘playoffs’ ante Melgar. En la actual campaña, con el cuadro mexicano, ya lleva seis festejos, su segunda mejor marca. Superó, por ahora, a los cinco que logró en el 2018-19 con el mismo equipo. El volante está en constante evolución.

Si comparamos sus números en sus otros dos clubes del extranjero, los que tiene en México superan ampliamente a los anteriores. En el Villarreal II, entre el 2012 y 2014, Flores jugó 2.227 minutos en 44 partidos y anotó siete goles. En el Aalborg danés (2016-18), el ‘Oreja’ encontró regularidad (3.590 min. en 51 encuentros de liga y Copa), pero no tuvo buena producción de anotaciones: solo marcó cuatro veces, dos por temporada.

Al término del Mundial Rusia 2018, Flores dejó Dinamarca para arribar a un Morelia que, luego de Raúl Ruidíaz, vio con buenos ojos la llegada de jugadores peruanos (también ficharon a Irven Ávila y Ray Sandoval). En su primera temporada con los ‘Canarios’ tuvo 26 presentaciones entre Liga MX y Copa MX (1.831 minutos, y doce veces completó los 90′) y marcó cinco tantos. En esta actual campaña, que se inició en julio, Edison dejó el dorsal ’14′ y pasó a usar la ’10′. Ha disputado 18 partidos (1.205 minutos, ocho veces completó los 90′) y lleva anotados seis goles.

Edison Flores no es más el chiquito y flaquito jugador que causaba ternura en los hinchas. Con 25 años, el volante ha progresado notablemente en lo personal y futbolístico. Ha madurado. Y será pieza fundamental en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022. Lo mejor será dejar de llamarlo ‘Orejitas’. Hoy es Edison, el inventor de los goles bonitos en el Morelia.