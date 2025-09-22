El Gremio le dedicó un reparador mensaje a Erick Noriega tras cometer dos penales en el duelo ante Internacional de Porto Alegre y no poder aguantar las lágrimas.

El defensor peruano ocasionó dos penales en el primer tiempo, y tuvo que ser consolado por Marcos Rocha, capitán del ‘Tricolor’. Finalmente, el destino les sonrió y pudieron llevarse el clásico de Porto Alegre por 3 a 2.

El club Tricolor, además, publicó un mensaje en sus redes sociales respaldando a Noriega.

“Se trata de cuánto puedes aguantar y seguir adelante, cuánto puedes aguantar y seguir intentándolo. Eres un luchador, Noriega, y la nación Tricolor está contigo”, se lee en la publicación.

Se trata do quanto você consegue suportar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. Você é um lutador, Noriega e a nação Tricolor está contigo.#Grenal448 #Brasileirão2025

📸 Lucas Uebel / Grêmio FBPA pic.twitter.com/gQRtqE2vbG — Grêmio FBPA (@Gremio) September 22, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.