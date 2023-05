Celta de Vigo se encuentra en un lugar complicado en LaLiga, a falta de una fecha para el fin del torneo. Ocupa la decimoséptima posición, solo un punto lo separa de la zona de descenso. Consciente de ello, Renato Tapia compareció ante la prensa y dejó un mensaje que reaviva las ilusiones de la permanencia en la primera división española.

“Poco podemos decir, anoche me levanté a las 3:30 de la mañana pensando que podía decirle a la gente o a mis compañeros para hacerles creer que en verdad se puede ganar este partido y que estamos convencidos. No encontré ninguna. Lo único que se puede hacer es creer y creer”, inició el centrocampista peruano.

“La vuelta al trabajo ha sido positiva, hemos podido conversar y ver lo que nos está afectando. Es buena la retroalimentación y escuchar distintas opiniones para afrontar la semana de forma positiva. Yo sea desde dentro o desde fuera me voy a dejar la vida por el Celta”, dijo con certeza.

“Acá se viene a luchar por la ciudad, por el escudo. Somos el único equipo de Galicia que está en primera división y de eso hay que estar orgullosos, la gente aquí se levanta muy temprano para que este club siga funcionando. Eso nosotros tenemos que hacerlo notar el fin de semana”, concluyó.

A pesar de que no ha tenido los minutos deseados, Tapia no deja de apoyar a los suyos en esta difícil lucha. El futuro se torna complicado, pero no imposible. En la última fecha deberán enfrentar al virtual campeón de España, FC Barcelona.

Celta se ubica en la casilla 17 de la tabla con 40 puntos. Una posición por debajo está Valladolid con 39 (jugará contra Getafe); Espanyol en la posición 19 (36 puntos) y Elche en la cola (24 pts.); estos dos últimos jugarán la siguiente temporada en la segunda división.

Los ‘Celestes’ deberán vencer al conjunto de Xavi Hernández si desean asegurar su permanencia; sin embargo, si no logra hacerlo, deberá esperar que Valladolid tampoco sume tres puntos. De esta manera mantendrás la ventaja.