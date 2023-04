La situación de Boca Juniors estuvo a punto de ser crítica, este martes en el enfrentamiento ante Deportivo Pereira por la Copa Libertadores. El combinado colombiano pudo llevarse los tres puntos en ‘La Bombonera’, de no ser por una increíble gesta de los ‘Xeneizes’.

A los 89 minutos, Luis Advíncula anotó un auténtico golazo para no perder las esperanzas de una remontada. A pesar de ello, el diario argentino Olé le brindó un bajo puntaje. El medio lo calificó con un 5. El lateral peruano, y Boca en general, no tuvo su mejor actuación.

“Muy flojo atrás, incluso con una falla en el cierre en el gol de Pereira: Bocanegra y Fory jugaron siempre a sus espaldas. Todo no lo que no había hecho en ataque (las veces que pasó, no se pudo asociar con sus compañeros), lo remendó con un golazo de zurda”, publicó el portal deportivo.

Otros jugadores puntuados por debajo de Advíncula, fueron Nicolás Figal, Guillermo Fernández, Oscar Romero, Norberto Briasco y Darío Benedetto, quienes recibieron un 4.

¡¡IMPRESIONANTE GOLAZO DE BOCA!! Advíncula sobre la hora marca el 1-1 vs. Pereira en La Bombonera.



📺 Mirá toda la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/zAGS7qKOy9 — SportsCenter (@SC_ESPN) April 19, 2023