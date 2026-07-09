Santiago Ormeño ya tiene nuevo club y comparte un emotivo mensaje en redes sociales. Foto: Santiago Ormeño/Instagram
Santiago Ormeño ya tiene nuevo club y comparte un emotivo mensaje en redes sociales. Foto: Santiago Ormeño/Instagram
Por Redacción EC

Santiago Ormeño iniciará una nueva etapa en su carrera profesional luego de ser anunciado como nuevo refuerzo de Montevideo Wanderers. El delantero peruano-mexicano volverá a la competencia oficial con el objetivo de recuperar protagonismo y aportar su experiencia al conjunto uruguayo.

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