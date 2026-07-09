Santiago Ormeño iniciará una nueva etapa en su carrera profesional luego de ser anunciado como nuevo refuerzo de Montevideo Wanderers. El delantero peruano-mexicano volverá a la competencia oficial con el objetivo de recuperar protagonismo y aportar su experiencia al conjunto uruguayo.

Tras hacerse oficial su incorporación, el atacante utilizó sus redes sociales para expresar su alegría y agradecer al club por abrirle nuevamente las puertas del fútbol profesional.

Santiago Ormeño vuelve al fútbol y deja un sentido mensaje tras su fichaje en Uruguay. Foto: Santiago Ormeño/Instagram

Ormeño dejó un mensaje cargado de emoción y optimismo por el nuevo desafío que afrontará en el fútbol uruguayo: “¡Vamos de nuevo! Después de todo estamos de regreso. Muy agradecido con Montevideo Wanderers por la oportunidad y a dar todo por el Bohemio.”

El atacante recordó el difícil momento que atravesó

Además de agradecer a su nuevo equipo, Ormeño dedicó unas palabras a las personas que lo acompañaron durante uno de los periodos más complicados de su carrera.

“Gracias a todas las personas que me acompañaron en tan difícil etapa anterior (ustedes saben quienes son)”, señaló.

El conjunto conocido como el Bohemio incorporó al delantero con la expectativa de reforzar su ataque de cara a los próximos desafíos del campeonato uruguayo.

Con experiencia en clubes de Perú y México, además de su paso por la selección peruana, Santiago Ormeño buscará recuperar su mejor nivel futbolístico y volver a ser protagonista a base de goles y buenas actuaciones.

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