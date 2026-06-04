Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)
Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)
Por Redacción EC

Felipe Chávez ya conoce cuál será su próximo paso en el fútbol alemán. Luego de seis meses cedido en el FC Colonia, el mediocampista peruano regresará al Bayern Múnich después de que el club descartara ejecutar la opción de compra que tenía sobre él.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.