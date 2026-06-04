Felipe Chávez ya conoce cuál será su próximo paso en el fútbol alemán. Luego de seis meses cedido en el FC Colonia, el mediocampista peruano regresará al Bayern Múnich después de que el club descartara ejecutar la opción de compra que tenía sobre él.

La noticia fue confirmada por la institución alemana mediante un comunicado oficial donde explicó el cierre del préstamo del futbolista de ascendencia peruana. “El centrocampista Felipe Chávez vuelve a dejar el FC Colonia. Tras seis meses de cesión, el club no ejercerá la opción de compra sobre el jugador de 19 años”.

Felipe Chávez. (Foto: FC Colonia)

El paso de Felipe Chávez por el FC Colonia

Durante su estancia en el FC Colonia, Chávez participó en siete encuentros de Bundesliga, todos ingresando desde el banco de suplentes en los segundos tiempos.

Si bien existían expectativas importantes respecto a su adaptación y crecimiento competitivo, su protagonismo fue limitado y el club finalmente optó por no prolongar su permanencia.

Bayern Múnich mantiene un plan para su crecimiento

Meses atrás, Christoph Freund, director deportivo del Bayern, había dejado clara la hoja de ruta del club con el joven volante peruano. “Felipe ‘Pippo’ Chávez es un jugador joven que ya está siendo buscado por muchos clubes de élite, y en el Bayern tenemos un plan claro para su desarrollo. Ahora debería adquirir experiencia regular en la Bundesliga con el FC Colonia y así dar el siguiente paso”.

El directivo también destacó las cualidades técnicas del mediocampista. “Felipe es un futbolista realmente bueno con una zurda excepcionalmente potente y un gran potencial de futuro”.

ℹ️ Mittelfeldspieler Felipe Chavez verlässt den 1. FC Köln wieder. Nach einer halbjährigen Leihe wird der FC die Kaufoption für den 19-Jährigen nicht ziehen.

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Danke für deinen Einsatz, Felipe! 🫶 pic.twitter.com/OxZZcgrNba — 1. FC Köln (@fckoeln) June 4, 2026

¿Qué le espera a Felipe Chávez para la temporada 2026-27?

Con contrato vigente hasta mediados de 2027, Chávez volverá al Bayern Múnich para evaluar el siguiente movimiento de su carrera. Entre los escenarios aparecen una nueva cesión, permanecer dentro de la estructura bávara o incluso escuchar ofertas.

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