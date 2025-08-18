El entrenamiento de Tigres tuvo un toque especial el último fin de semana. Gerónimo Barbadillo, figura histórica del club en los 80’s, visitó la cancha del Estadio Universitario para reconocer en persona a Ángel Correa y tener un gran gesto con él: entregarle su emblemático número 7 que él portó durante su etapa en la institución.

En las imágenes, se aprecia a Correa recibiendo el saludo y respaldo de “Patrulla”, quien eligió al argentino como el heredero de su dorsal. El exfutbolista peruano confía en la experiencia y el juego de Angelito, quien ahora tendrá la responsabilidad de marcar la diferencia en el equipo.

“En estos pocos partidos que ha jugado Correa, para mí es un gran jugador. Lo que yo hice es una cosa que queda en el pasado. Ahorita tenemos que vivir el presente. Y qué bueno que vengan jugadores como Correa y que demuestre que el número 7 vale mucho”, comentó.

Barbadillo también aprovechó la visita para conversar con varios integrantes del plantel y desearles el mayor de los éxitos en la recta final del campeonato. Además, pudo charlar con Nahuel Guzmán, André-Pierre Gignac y Guido Pizarro, actual técnico del equipo.

El peruano defendió la camiseta de Tigres entre 1981 y 1986. Es querido por los hinchas, quienes lo recuerdan como uno de las máximas figuras en aquellos tiempos.

