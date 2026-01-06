¡Buenas noticias! Erick Noriega sorprendió a propios y extraños al integrarse a la pretemporada del Gremio bajo la dirección del entrenador Luis Castro.

Como se sabe, el ‘Samurái’ sufrió una dura lesión en el pasado mes de noviembre durante el duelo ante Botafogo.

El diagnóstico específico revelado por el cuerpo médico del club brasileño confirmó una “ruptura completa del ligamento tibioperoneo anteroinferior del tobillo izquierdo” del jugador.

Se esperaba una ausencia prolongada del futbolista peruano, sin embargo, en cuestión de dos meses volvió a la actividad deportiva.

El exAlianza llegó al ‘Tricolor’ a mitad de temporada tras una gran participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y rápidamente se ganó el puesto.