¡Buenas noticias! Erick Noriega sorprendió a propios y extraños al integrarse a la pretemporada del Gremio bajo la dirección del entrenador Luis Castro.
Como se sabe, el ‘Samurái’ sufrió una dura lesión en el pasado mes de noviembre durante el duelo ante Botafogo.
MIRAR | Buse en el top 100: Cómo cambió de la mano de un ganador de Grand Slam y cuál es el reto más cercano en su carrera
El diagnóstico específico revelado por el cuerpo médico del club brasileño confirmó una “ruptura completa del ligamento tibioperoneo anteroinferior del tobillo izquierdo” del jugador.
Se esperaba una ausencia prolongada del futbolista peruano, sin embargo, en cuestión de dos meses volvió a la actividad deportiva.
El exAlianza llegó al ‘Tricolor’ a mitad de temporada tras una gran participación en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, y rápidamente se ganó el puesto.
Contenido sugerido
Contenido GEC