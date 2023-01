1) ¿Qué futuro le ves a Paolo Guerrero en Racing de Avellaneda?

2) ¿Por qué crees que Racing está corriendo el riesgo de contratarlo?





Ángel Flores, reportero de Willax Deportes

1.- Su futuro incierto, como ha sido su carrera en los últimos años a nivel de clubes y selección debido a sus lesiones crónicas. Sin embargo, siento que si Paolo insiste tanto en tener una última oportunidad para revalidar su calidad goleadora en un equipo como Racing es porque algo más tiene por dar. Quizá sus deseos de apagar las críticas porque no llegó Alianza, tiene que ver en su carácter para lograr destacadas actuaciones en un grande de Argentina y de esa manera culminar su trayectoria deportiva en lo más alto.

2. Racing no corre riesgos, porque el contrato debe ser beneficioso para el club por la condición médica en la que llega el delantero. Saben que Paolo en el vestuario tiene mucho que aportar. Además, si Guerrero está en un 50% de su capacidad goleadora, su estancia estará más que pagada.





Willy Melgarejo, producto de Dsports

1.- Como hincha de la selección, esperemos que pueda terminar en Racing, un grande de Sudamérica. Lo ha ratificado en una Supercopa Argentina. Si puede terminar su carrera allí, acomodando goles, bien. Si se puede acomodar al fútbol de Racing es otra historia. Ellos juegan con un ‘9′ que viene desde atrás. Y Paolo ya no está para ese recorrido. Este Paolo en esta etapa de su carrera está para vivir en el área, que el área de su oficina. No tiene que salir de allí. El equipo tendrá que acomodarse para rescatar al mejor Paolo. Uno no puede hacer futurología, pero sí hay un deseo de que le vaya muy bien y pueda terminar su carrera de la mejor manera.

2.- Con los monstruos se pueden correr estos riesgos. Esperemos que las lesiones no le pasen factura. Hay que trabajar bien las cargas. Paolo con el 50% de su olfato goleador puede llevar a Racing a lo más alto. Será fundamental el respaldo de la hinchada. Ojalá se le pueda abrir el arco. Cuando se siente mimado puede aparecer el mejor Paolo.

Paolo Guerrero celebró su cumpleaños número 39 el primero de enero. (Foto: Agencias)





Julio De Feudis, periodista deportivo de Charla Táctica

1.- Para nadie es un secreto que tiene 39 años. A esa edad es difícil que llegue a su rendimiento top. Es una cuestión de la vida. Hay que ver cómo están sus rodillas. Su última experiencia en Avaí, que terminó descendiendo, no fue buena. No pudo asentarse. Le costó destacar en un equipo con muchas complicaciones, en una liga competitiva. Ahora irá a un animador del fútbol argentino. En la medida en que tenga cierta continuidad podrá acercarse al mejor Paolo Guerrero. No lo veo jugando partidos completos. Pero es un jugador con experiencia que conoce su hábitat que es el área. Será un futuro con minutos.

2.- Racing vendió recientemente a Copetti. Lo vendió a la MLS. Han perdido a su punta de lanza y ahora juega Maximiliano Romero, cedido del PSV. No tuvo la continuidad de cara al gol. No tiene un 9 de peso Racing. Fernando Gago confía en que puede potenciarlo. Por eso asume ese riesgo. Gago también tuvo muchas lesiones de rodilla, incluso se rompió los cruzados jugando contra Perú en la Bombonera y sabe que con trabajo el jugador puede recuperarse. De todas formas, Paolo Guerrero debe pasar los exámenes médicos este lunes.

Fernando Gago es entrenador de Racing Club desde octubre del 2021. (Foto: AFP) / ALEJANDRO PAGNI

Aldo Viviano, periodista deportivo

1.- A sabiendas que es su última oportunidad, no dudo que Paolo Guerrero dará todo de sí para revertir el mal año que tuvo. Asumo que se encuentra en perfectas condiciones físicas para jugar, no lo veo intentando sorprender a su nuevo club escondiendo alguna lesión de consideración, además antes seguro le harán las pruebas necesarias. A mi parecer, buscará irse de la mejor manera del fútbol, en un equipo tradicional de la liga de los campeones mundiales. Estará en los ojos de todos.

2.- No creo que asuma un riesgo total, imagino habrá alguna cláusula a favor en la que le permita prescindir de sus servicios, si es que no muestra el nivel deseado. Asumen el riesgo viendo la hoja de vida de un goleador nato, que tal vez viene de un mal año, pero que dejó huella en muchos lados en los que estuvo, incluyendo la selección peruana, de la que es su máximo goleador.





Edward Alva, productor de GolPerú

1.- Es incierto cómo le pueda ir, sobre todo por sus últimos antecedentes: en diez partidos con el Avaí ha rematado quince veces al arco, y Paolo es sinónimo de gol. Llega a un fútbol competitivo, con mucha presión. Queda la duda de cómo reaccionará a esta exigencia. Pero sabemos que Paolo ha sabido revertir situaciones adversas. No es el Paolo de hace unos años, pero si recupera el 60% de su nivel puede dejar cosas importantes. Hay una cuota de esperanza. Merece irse por la puerta grande.

2.- No sé si es un riesgo contratarlo. Es un jugador de jerarquía. Lo contratan por lo que ha significado. Ha sido campeón del mundo con Corinthians. Sabes que algo te puede aportar. Racing busca a un tipo de sus características ganadoras. Más allá de goles le puede sumar esa cuota de jerarquía y rebeldía.