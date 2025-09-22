Christian Cueva se encuentra en Perú, en medio de versiones que señalan incumplimiento en los pagos al jugador por parte de su club, Emelec.

Al respecto, el entrenador del equipo, el argentino Guillermo Duró, se encargó de descartar esto y dar la verdadera razón por la que el mediocampista dejó Ecuador.

“Tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país (sobre su lesión)”, dijo sobre la situación del jugador.

🚨 Sobre Christian Cueva 🇵🇪 | Ante versiones de que “Aladino” regresó a Perú por incumplimiento de pago de Emelec 🇪🇨.



Su DT, Guillermo Duró dijo:



“Tiene un permiso especial porque se quizo atender con su médico en Perú (sobre su lesión)”.pic.twitter.com/H1OQPNeND9 — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) September 22, 2025

En esa línea, Duró remarcó que se encontraba habilitado para disputar el encuentro del último fin de semana ante El Nacional.

Con este resultado, Emelec busca retomar el rumbo tras caer goleado en la jornada pasada por 4-0 en el ‘Clásico del Astillero’ ante Barcelona.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.