Christian Cueva se encuentra en Perú, en medio de versiones que señalan incumplimiento en los pagos al jugador por parte de su club, Emelec.
LEE TAMBIÉN: Paolo Guerrero: “Con Alianza Lima no tiene que haber revanchas, sabemos a quienes representamos, al más grande del país” | VIDEO
Al respecto, el entrenador del equipo, el argentino Guillermo Duró, se encargó de descartar esto y dar la verdadera razón por la que el mediocampista dejó Ecuador.
MIRA: Juan Pablo Varillas venció a Ignacio Monzón y superó la ‘qualy’ del Challenger de Buenos Aires
“Tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico en su país (sobre su lesión)”, dijo sobre la situación del jugador.
En esa línea, Duró remarcó que se encontraba habilitado para disputar el encuentro del último fin de semana ante El Nacional.
Con este resultado, Emelec busca retomar el rumbo tras caer goleado en la jornada pasada por 4-0 en el ‘Clásico del Astillero’ ante Barcelona.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC