El futbolista peruano Christian Cueva no tiene minutos con su club, Emelec, debido a una lesión y el entrenador del ‘Bombillo’, Guillermo Duró, se refirió a la actualidad del mediocampista nacional.
LEE TAMBIÉN: Iván Rakitic sobre Carlos Zambrano: “Cuando llegó (a Shalke 04) era muy tímido, no hablaba con nadie, pero en el campo era pelota o pierna”
El argentino, desde su llegada a la institución, cuenta con el hábil mediocampista y espera contar lo antes posible con él.
“Christian Cueva se viene recuperando, queremos ponerlo a punto para su regreso a las canchas”, dijo a la prensa ecuatoriana.
MIRA: Universitario hace pedido a la selección peruana por lesión de Alex Valera: “Ojalá tomen la mejor decisión” | VIDEO
Como se recuerda, tras una buena campaña con Cienciano, Cueva fue pretendido por varios clubes del exterior, pero fue la propuesta de Emelec la que más lo sedujo.
Pese a su buen rendimiento con el ‘Bombillo’ no fue citado nuevamente a la selección peruana desde que Óscar Ibáñez tomó las riendas de la blanquirroja.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC