El futbolista peruano Christian Cueva no tiene minutos con su club, Emelec, debido a una lesión y el entrenador del ‘Bombillo’, Guillermo Duró, se refirió a la actualidad del mediocampista nacional.

El argentino, desde su llegada a la institución, cuenta con el hábil mediocampista y espera contar lo antes posible con él.

“Christian Cueva se viene recuperando, queremos ponerlo a punto para su regreso a las canchas”, dijo a la prensa ecuatoriana.

Como se recuerda, tras una buena campaña con Cienciano, Cueva fue pretendido por varios clubes del exterior, pero fue la propuesta de Emelec la que más lo sedujo.

Pese a su buen rendimiento con el ‘Bombillo’ no fue citado nuevamente a la selección peruana desde que Óscar Ibáñez tomó las riendas de la blanquirroja.

