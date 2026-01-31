Brian Prisk se mostró satisfecho con el rendimiento de los peruanos en la victoria de Sparta Praga sobre Dukla.
Redacción EC
Sparta Praga venció 3-0 a Dukla este sábado 31 de enero por la jornada 20 de la Liga Checa de Fútbol. Oliver Sonne y Joao Grimaldo fueron protagonistas y aportaron en la contundente victoria.

En el 89′, cuando Sonne, quien había ingresado al partido, logró sumarse al ataque y cruzar el balón hacia el área para buscar a un compañero. Precisamente, allí apareció Grimaldo, quien definió frente al arco y puso el 3-0 final.

Brian Prisk, entrenador de Sparta Praga halagó la dupla peruana Sonne-Grimaldo. Aunque mencionó que este último aún tiene cosas por mejorar.

“Oliver Sonne respondió a la pregunta del por qué está aquí: Jugador ofensivo muy fuerte, en buenas condiciones, puede correr mucho y tiene un gran pie derecho. Además es muy honesto en la parte de atrás”, mencionó sobre el danés-peruano.

“Joao Grimaldo tiene muy buenas cosas con la pelota. Pero tiene que mejorar, trabajaremos en su lado físico, tiene que acostumbrarse a la intensidad de la liga checa”, señaló sobre el exSporting Cristal

Sparta Praga sumó 41 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones, a cuatro unidades del líder Slavia Praga.

