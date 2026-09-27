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Resumen

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Diego Ribas y Claudio Pizarro compartieron equipo en el Werder Bremen.
Diego Ribas y Claudio Pizarro compartieron equipo en el Werder Bremen.
Por Marco Quilca León

Hay amistades que el fútbol construye y que el paso de los años no consigue borrar. Claudio Pizarro y Diego Ribas volvieron a encontrarse en Bremen, esta vez lejos de las exigencias de una cancha profesional, pero con los recuerdos de aquellos años todavía intactos. El brasileño aprovechó el reencuentro para decirle al peruano, cara a cara, cuánto disfrutó jugar a su lado.

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