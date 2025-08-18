El mediocampista de 23 años se despidió de los hinchas de Alianza Lima el último sábado en el triunfo sobre ADT por la Liga 1 Te Apuesto.
Redacción EC
Pese a que no se realiza el anuncio oficial, de no mediar inconvenientes en las próximas horas, el mediocampista será nuevo futbolista de .

El club brasileño tiene un acuerdo con Alianza Lima para comprar el 80% del pase del futbolista, quedándose el 20% restante con los blanquiazules.

Fernanda Huapaya

Esta noticia también fue abordada por medios deportivos de Brasil que resaltan su destacado rendimiento en la serie de Copa Sudamericana, precisamente ante el ‘Tricolor Gaucho’.

“Gremio está en negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista Erick Noriega. El jugador de 23 años tiene ciudadanía peruana y japonesa, y jugó en los dos partidos que eliminaron al club riograndeño del sur de los playoffs de la Copa Sudamericana en julio”, indica la publicación de Globoesporte.

“Consiste en adquirir el 80% de los derechos económicos del jugador, quien también puede jugar como defensa. El valor ronda los 2 millones de dólares estadounidenses (11 millones de reales al tipo de cambio actual)”, añadió el prestigioso medio brasileño.

Noriega es pieza fundamental en el esquema del entrenador Néstor Gorosito y ganó notoriedad por su versatilidad y alto rendimiento con camiseta blanquiazul tanto en el torneo local, como en los torneos Conmebol que disputó Alianza Lima esta temporada.

