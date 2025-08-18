Pese a que no se realiza el anuncio oficial, de no mediar inconvenientes en las próximas horas, el mediocampista Erick Noriega será nuevo futbolista de Gremio de Porto Alegre.
LEE TAMBIÉN: Franco Velazco: “Hay temas comerciales y que de repente la ‘U’, en estos dos últimos años, ha ido en contra de esos intereses”
El club brasileño tiene un acuerdo con Alianza Lima para comprar el 80% del pase del futbolista, quedándose el 20% restante con los blanquiazules.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Esta noticia también fue abordada por medios deportivos de Brasil que resaltan su destacado rendimiento en la serie de Copa Sudamericana, precisamente ante el ‘Tricolor Gaucho’.
“Gremio está en negociaciones avanzadas para fichar al mediocampista Erick Noriega. El jugador de 23 años tiene ciudadanía peruana y japonesa, y jugó en los dos partidos que eliminaron al club riograndeño del sur de los playoffs de la Copa Sudamericana en julio”, indica la publicación de Globoesporte.
MIRA: Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
“Consiste en adquirir el 80% de los derechos económicos del jugador, quien también puede jugar como defensa. El valor ronda los 2 millones de dólares estadounidenses (11 millones de reales al tipo de cambio actual)”, añadió el prestigioso medio brasileño.
Noriega es pieza fundamental en el esquema del entrenador Néstor Gorosito y ganó notoriedad por su versatilidad y alto rendimiento con camiseta blanquiazul tanto en el torneo local, como en los torneos Conmebol que disputó Alianza Lima esta temporada.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC