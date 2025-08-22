Erick Noriega tuvo, este viernes 22 de agosto, su presentación oficial como nuevo refuerzo del Gremio de Porto Alegre y sorprendió a todos por su manejo del idioma portugués.

Al ser consultado por laposición en la que se desempeña mejor, explicó con mucha soltura en la lengua nativa de Brasil.

“Cuando fui juvenil jugué de volante también, entrenaba mucho tiempo en esa posición. El año pasado comencé jugando ahí y el entrenador de Alianza Lima me dijo que me iba a colocar en esa posición. Estoy adaptado”, explicó el seleccionado nacional.

“Yo voy a jugar, pero si me preguntan, prefiero de mediocampista. Lo disfruto más”, añadió.

DECLARACIONES DE NORIEGA

Erick Noriega es presentado como nuevo jugador de Gremio pic.twitter.com/Hh0s4iYeze — El Hincha Blanquiazul (@HinchaAL1901) August 22, 2025

Tras una destacada temporada en Alianza Lima, el polifuncional jugador de 23 años despertó interés de importantes clubes, y se decantó por la propuesta de Gremio.

Noriega fue pieza fundamental en el esquema del entrenador Néstor Gorosito y ganó notoriedad por su versatilidad y alto rendimiento con camiseta blanquiazul tanto en el torneo local, como en los torneos Conmebol que disputó con los blanquiazules.

