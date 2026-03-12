Erick Noriega es un ejemplo de constancia y disciplina. Tras alzar el trofeo del Campeonato Gaúcho con Gremio como una de las figuras del equipo, el ‘Samurái’ subió su valor en el mercado.

El portal Transfermarkt actualizó la cotización del futbolista y se convirtió en el peruano con mayor cotización en la actualidad (4 millones de euros).

Con 24 años y aún margen de mejora, el exAlianza aspira a dar el salto a Europa. Incluso, los rumores afirman que podría cruzar el océano en el próximo mercado de fichajes.

Por ahora, se mantendrá en Gremio en busca de consolidarse como uno de los futbolistas más importantes en el Brasileirao.

Asimismo, con la llegada de Mano Menezes a la selección peruana, Noriega apunta a ser uno de los pilares en el recambio generacional.