Erick Noriega
Por Redacción EC

Erick Noriega es un ejemplo de constancia y disciplina. Tras alzar el trofeo del Campeonato Gaúcho con Gremio como una de las figuras del equipo, el ‘Samurái’ subió su valor en el mercado.

