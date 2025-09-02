“Es imposible imaginarse algo tan espectacular”: Los detalles de cómo vivió Noriega y su entorno más intimo el debut en el Maracaná

Sacó una pelota en la línea, bloqueó disparos, ganó todos los duelos en los que participó y, desde su propia defensa, inició el pase que terminó en penal y en el gol del empate. Cada acción, medida y precisa, hablaba de un jugador que no se limita a proteger, sino que también construye.

El 1-1 final podría leerse como un empate más, pero la prensa brasileña no lo vio así: 8.3 de calificación. En una liga que no perdona errores, Noriega mostró temple, inteligencia y esa calma que distingue a quienes no temen al desafío.

La intimidad se mudó a Porto Alegre

Erick Noriega vive en un condominio muy cerca al Gremio Arena y Centro de Entrenamiento, con un tiempo de distancia de 20 minutos en auto.

Tras el gran debut, El Comercio contactó a Guillermo Zariquiey, empresario de Erick Noriega, quien desde Brasil reveló detalles de cómo vivió el círculo más cercano del jugador su primer partido en el Brasileirao.

“Nosotros acá en Brasil estamos muy contentos con Erick, todo el equipo de trabajo, mi socio Alfredo, su esposa, la familia que está acá con él. Estamos todos muy contentos con Erick, la verdad que un debut soñado, nadie se lo podía imaginar, es imposible imaginarse algo tan espectacular. Debutar en el Maracaná con 80 mil personas contra Flamengo, en este momento uno de los mejores equipos del mundo, que venía de ganar 7 partidos, el último partido lo había ganado 8 a 0 y que Erick Noriega sea figura por todo lo alto. Con tranquilidad y con todo lo que trae siendo el segundo jugador menor en el campo de juego, que también es otro detalle que no es menor”, señala con orgullo Zariquiey

El agente de Noriega explica un poco cómo ha sido los primeros días de Erick en Porto Alegre: “Es histórico lo del Maracaná e histórica su actuación de Erick Noriega. Todo muy bien gracias a Dios, estamos muy contentos acá en Porto Alegre, la verdad que el club nos ha recibido de la mejor manera. El director deportivo que es Felipe Scolari, es amigo, una buena persona hasta el entrenador, toda la parte directiva de Gremio, la verdad que lo ha recibido muy bien a Erick, quien tiene una hermosa casa y está todo encaminado. La verdad que el trato hacia el jugador profesional es de otro mundo, el fútbol acá es una pasión tremenda”.

Erick Noriega, defensa central - Gremio. (Foto: Getty Images)

“Gran debut de Erick, efectivamente jugando en una posición que no es por la que vino originalmente, ya que desgraciadamente se rompió la pierna Fabián Cornelio Balbuena y Mario Menezes le pidió que le ayude ahí, ya que no había otro central de la calidad de Erick y creo que lo demostró hoy día que puede jugar de central o de volante, porque termina el partido jugando de volante, ya que se lesiona un volante central y le pide a Erick que se ubique como volante central y encabeza el empate de Gremio con su pase. La verdad que muy felices y bendecidos estar acá en Brasil y si Erick viaja mañana a Montevideo y está yendo junto a mi socio Alfredo Alemán para acompañarlo en este trayecto”, acotó el representante.

El futuro, dicen, apenas comienza. Al final de la charla, la pregunta inevitable es qué viene ahora para Erick Noriega. “Erick Noriega ha venido a jugar y seguir creciendo. No tiene límite”, sentenció Zariquiey.

