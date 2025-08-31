Erick Noriega la rompió en su debut con el Gremio. El peruano arrancó de titular y rápidamente se ganó los reflectores de los hinchas del ‘Tricolor’ en el duelo ante Flamengo por el Brasileirao.

Sofascore lo calificó con el más alto puntaje del Gremio, con 8.3 puntos. Y el segundo mejor de todo el partido, solo superado por Giorgian De Arrascaeta del ‘Fla’ con 8.4 puntos.

Al término del primer tiempo, la cadena televisiva encargada de transmitir el duelo logró entrevistar a Noriega.

“El equipo está trabajando como entrenamos en la semana. Vamos a continuar, aún falta. No podemos confiarnos”, expresó.

Finalmente el duelo culminó con el empate 1 a 1.

