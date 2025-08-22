Luego de pasar exámenes médicos satisfactoriamente, Erick Noriega fue presentado de manera oficial como nuevo futbolista de Gremio de Porto Alegre. El peruano, de 23 años, había llegado a Brasil el último martes tras despedirse de Alianza Lima, su último club, y ahora vestirá los colores del ‘Tricolor’ de Brasil.

“Quiero llegar desde el primer día y demostrar mi talento, el que he perfeccionado en Alianza, Comerciantes, San Martín y la Sub-23. Quiero llegar y ocupar un puesto. Quiero seguir jugando. No quiero llegar a Gremio solo por llegar”, fueron las primeras palabras de Erick en tierras brasileñas.

La demora en la presentación del polifuncional volante se debió a temas relaciones a la documentación japonesa. Cabe recordar que el futbolista, de padre peruano, nació en Nagoya, Japón, en 2001, pero fue inscrito como peruano, ya que el país asiático no permite la doble nacionalidad.

Una vez finalizado todos los detalles, Noriega firmó un contrato por los próximos tres años; es decir, hasta 2028. Aunque existe la posibilidad de que pueda renovar su vínculo automáticamente dependiendo del rendimiento que tenga. Eso sí, Alianza Lima recibirá aproximadamente dos millones de dólares por el traspaso.

¿Cuándo debutará Erick Noriega en Gremio?

La llegada de Erick Noriega a Gremio se dio para poder reemplazar al paraguayo Mathías Villasanti, quien sufrió una dura lesión en la rodilla y estará fuera de las canchas por un tiempo considerable. De acuerdo al reporte médico del club, Villasanti sufrió la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. En ese contexto, el peruano podría ocupar su espacio en lo que resta de la temporada.

Aunque falta que su ficha se regularicé en el Confederación Brasileña de Fútbol para quedar a disposición del entrenador Mano Menezes, Noriega ya empezó a entrenar con sus nuevos compañeros.

“Llevamos meses trabajando para fichar jugadores, pero no es fácil. Cuando analizas el mercado y te gusta un jugador, ganan rápidamente 15 millones de euros”, señaló el estratega sobre el alto valor de los refuerzos en el mercado brasileño.

Erick Noriega se despidió de Alianza Lima en el último triunfo ante ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. (Foto: Club Alianza Lima)

El entrenador detalló que Gremio optó por buscar soluciones distintas y apostar por perfiles con gran proyección. “En el mercado brasileño no hay 15 millones de euros para ganar, salvo raras excepciones en los clubes. Así que tenemos que buscar otras alternativas, ser creativos, encontrar al jugador que tenga las características que buscamos”, señaló hablando tácitamente de Erick Noriega.

En ese sentido, el peruano podría debutar el próximo domingo 31 de agosto, cuando Gremio visite a Flamengo por el Brasileirao. Este sábado, el ‘Tricolor’ recibirá a Ceará y es muy probable que Erick no tenga minutos.

